«Мотор» на своей шкуре узнал, как работают механики гоночной команды

После нескольких лет за офисной клавиатурой обломанные ногти с набившимися под ними ошметками резины, порезы от скальпеля и царапины выглядят немного дико. Старший механик меня, похоже, ненавидит, спина болит, запястье выбито, левая рука плохо разгибается, а из взятых с собой с запасом пятнадцати пар носков выжила только одна. Вместо майских праздников, дачи и шашлыка меня занесло в Бельгию на трассу Спа-Франкоршам, где проходит второй этап чемпионата мира по гонкам на выносливость. Сегодня я механик команды LMP2 G-Drive Racing.

Воскресенье 23:45

Эпилог

Пока трехэтажный отель в бельгийском Оке погружается в сумерки, я сижу в зале ресторана со старомодными деревянными стенами. Чуть поодаль устроилась пара японцев с ноутбуком. Утром я видел их в форме «Тойоты», а сейчас они напоминают туристов, оказавшихся в бельгийской глубинке по вине недобросовестного турагента. Из их угла доносится что-то вроде «Бла-бла-бла, бла-бла-бла, Стефан Сарразан».