Репортаж
Опубликовано 06 октября 2024, 07:00

Мировые раритеты: лучшие машины автофестиваля в Казани

Кабриолеты для Парада Победы, первый японский вездеход и другие раритеты
Самые харизматичные участники XVII фестиваля исторической техники в Татарстане . В Верхнеуслонском районе Республики Татарстан прошёл семнадцатый международный фестиваль исторической техники. В этом году зрителей познакомили со штучными советскими фаэтонами от ГАЗ-11-40 до ЗиС-110В, открытыми версиями «Чайки» ГАЗ-13 и ГАЗ-14, прототипами довоенных и послевоенных «суперкаров» Горьковского завода, а также чудом сохранившимся трофейным внедорожником Kurogane. Самые интересные экземпляры мероприятия — в фотогалерее.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ретрофестиваль в Татарстане проводится с 2007 года, но непосредственно в Казани выставка проходила только в «коронавирусном» 2020 году: в остальных случаях площадки находили в пригороде столицы. В последнее время мероприятие принимает город-курорт «Свияжские холмы» недалеко от Иннополиса. Обычно в трёхдневной выставке участвуют около 200 единиц техники: в основном автомобили и мотоциклы старше 30 лет.

© Сергей Ильин