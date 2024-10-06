Кабриолеты для Парада Победы, первый японский вездеход и другие раритеты

Ретрофестиваль в Татарстане проводится с 2007 года, но непосредственно в Казани выставка проходила только в «коронавирусном» 2020 году: в остальных случаях площадки находили в пригороде столицы. В последнее время мероприятие принимает город-курорт «Свияжские холмы» недалеко от Иннополиса. Обычно в трёхдневной выставке участвуют около 200 единиц техники: в основном автомобили и мотоциклы старше 30 лет.