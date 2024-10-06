Кабриолеты для Парада Победы, первый японский вездеход и другие раритеты

Опубликовано 06 октября 2024, 07:00
Мировые раритеты: лучшие машины автофестиваля в КазаниКабриолеты для Парада Победы, первый японский вездеход и другие раритеты
Самые харизматичные участники XVII фестиваля исторической техники в Татарстане . В Верхнеуслонском районе Республики Татарстан прошёл семнадцатый международный фестиваль исторической техники. В этом году зрителей познакомили со штучными советскими фаэтонами от ГАЗ-11-40 до ЗиС-110В, открытыми версиями «Чайки» ГАЗ-13 и ГАЗ-14, прототипами довоенных и послевоенных «суперкаров» Горьковского завода, а также чудом сохранившимся трофейным внедорожником Kurogane. Самые интересные экземпляры мероприятия — в фотогалерее.
Источник фото:Сергей Ильин
Автор:Сергей Ильин
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