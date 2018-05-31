Интернет-мобили Яндекса

На первый взгляд это обычный кроссовер Toyota RAV4 и электромобиль Nissan Leaf. Всю их концептуальность видно только в салоне: от щитка приборов до правой стойки тянется полоса из двух сенсорных мониторов. Информационная система концепт-каров снабжена специально адаптированным программным комплексом Яндекс.Авто — он позволяет пользоваться им водителю и пассажиру, не мешая друг другу. Оба экрана — с разрешением 1080p: изображением FullHD в обычной жизни никого не удивишь, но для автомобилей это уровень премиум-брендов.

Накануне конференции я зашел в гости к команде Яндекс.Авто, чтобы встретиться с ее руководителем Андреем Василевским и побеседовать о близком и далеком будущем автомобиля в интернете.

Первым в их офисе на пятом этаже бросается в глаза автомобиль. Точнее, его половина — хэтчбек Lada Xray распилен по средней стойке. В нем есть все, кроме мотора: даже «дворники» работают. На «полувазике» тестируют софт и для Лады, и для других марок.

В просторной комнате кипит работа: на столах разложены головные устройства разных марок — я узнаю навигацию от Тойоты Camry, Kia Rio; один из ребят заливает новую прошивку в реношную «мультимедию».

Команда Василевского очень молодая — лишь недавно проекту Яндекс.Авто стукнуло два года. Их первым проектом в 2016 году стала навигация для Хонды. «Разговоры о том, чтобы интегрировать в машины наши карты, шли чуть ли не десять лет назад. Но без интернета, без данных о пробках все это было бессмысленно. К тому же тогдашние мультимедиа-системы не позволяли загрузку сторонних приложений» — рассказал Василевский предысторию.

В Яндексе даже успели поэкспериментировать с передачей данных о пробках по радиоканалу, через систему RDS-TMC. Но скорость оказалась слишком низкой для того, что передавать сколько-нибудь детализированную картину.

Все резко изменилось с появлением у Хонды штатного устройства на Андроиде с подключением к интернету: это позволило с минимальными затратами адаптировать уже имеющийся Яндекс.Навигатор. «Никто толком не заметил, как с подключением машин к интернету случилась революция сродни той, что вызвало появление Айфона. Ведь с появлением массовых смартфонов люди стали пользоваться сетевыми сервисами, даже не замечая этого. Нечто подобное происходит сейчас с автомобилями» — говорит Василевский.

Решение на Хондах было далеко от совершенства: быстро стало ясно, что просто навигатора недостаточно. «Большинство наших сотрудников заядлые автомобилисты, и они это сразу же раскусили, — рассказывает Василевский, — был целый набор наболевших вещей. Например, один экран — это одно приложение. На виду невозможно держать данные сразу из нескольких программ. А воспользоваться голосовым вводом можно было, только войдя в программу, что абсолютно нелогично».

Требовалось выводить разнородную информацию на один экран, нужна была многозадачность и сквозной голосовой ввод, работающий по всей системе. Так родилась оболочка Яндекс.Авто.

Сейчас такой софт уже ставится на мультимедиа-системы в Ниссанах и Тойотах — например, в кроссоверах X-Trail и RAV4. Надо сказать, что в мировых масштабах это довольно уникальный случай: обычно автопроизводители не подпускают сторонних разработчиков к своей технике. Максимум — на правах поставщика данных.

А что мы увидим завтра? Быть может, штатные головные устройства и вовсе отомрут за ненадобностью, уступив место планшетам? «Едва ли. У поставщиков автоэлектроники огромная экспертиза. Они знают, как заставить работать оборудование в самых жестких условиях. Никакой планшет долго не проживет при перепадах при минус двадцати и плюс девяноста. Такие температуры встречаются в салоне и под капотом автомобиля» — считает Василевский.

Но перемены в «железе» нужны: требуется более мощная аппаратура и экраны лучшего качества. На своем каршеринге Яндекс.Драйв яндексовцы обнаружили, что клиенты сравнивают бортовую «мультимедию» вовсе не с аппаратурой конкурирующих брендов, а со смартфонами и планшетами. И пока сравнение не в пользу встроенных систем.

Сделать шаг от оффлайна к онлайну автопроизводителям помогут IT-гиганты — например, Яндекс. «Мы знаем, как система должна работать в онлайне, как представлять информацию пользователям. А главное, у нас есть огромное количество контента. Карты, пробки, адреса и телефоны придорожных сервисов, эвакуаторов... все, что может понадобиться человеку в дороге». Василевский предполагает, что производители премиум-уровня сохранят свой собственный софт, ведь в него уже многое вложено. А вот масс-маркет вполне может обратиться к готовым решениям вроде Яндекс.Авто.

«Уже в ближайшем будущем, по мере подключения к сети новых машин, контента станет еще больше. Сейчас у нас есть контент, сгенерированный пользователями: новые объекты и дороги в редакторе карт «Народная карта», отметки об авариях и ремонтных работах. Нетрудно представить, что машины смогут сами ставить на карту отметки о происшествиях, передавать другие данные, общаться между собой. Скажем, помогать при обгоне фуры на узкой дороге, транслируя обстановку впереди» — заглядывает в будущее руководитель проекта Яндекс.Авто.

Наконец, подключение машин к сети открывает совершенно новые возможности персонализации. «Представляете, что вы при помощи своего аккаунта сможете переносить данные из одного автомобиля в другой? Сразу, в одно движение получить в арендованной машине заранее намеченные маршрутные точки. Любимые радиостанции. Свои регулировки руля и сидений. Сборники любимой музыки» — развивает тему Василевский. Кстати, получить доступ к своим маршрутам в машинах яндексовского каршеринга можно уже сейчас, если залогиниться в личный аккаунт через бортовую навигацию.

Одним из следующих шагов может стать разделение бортовой мультимедийной системы на водительскую и пассажирскую: как раз эту идею яндексовцы реализовали на своих концепт-карах. «В дальней дороге пассажиру часто хочется как-то доработать маршрут, не мешая водителю. Например, прикинуть, куда можно заехать в пути. А может посмотреть фильм или заказать заранее прямо в дороге бургеров в придорожном Макдональдсе, оплатить их «на лету», подъехать и сразу же забрать...» — фантазирует Василевский. А как вам такое будущее, дорогие читатели? \m

Иллюстрации: Вячеслав Крылов