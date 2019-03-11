Женева-2019: экзотика

Всё странное и удивительное с женевского автосалона

В этой галерее мы собрали всё то странное и необычное, за что цеплялся глаз на Автосалоне в Женеве – 2019. Благо этого добра здесь всегда хватает. В Женеву везут свои изделия разнообразные кузовные ателье и тюнинговые фирмы, надеющиеся ухватить богатого клиента. Про многие прожекты лучше и не скажешь: это так плохо, что даже хорошо! Обязательно встретятся классические автомобили — и не простые, а с самой экзотической биографией. Непременно найдется и что-то, чего вовсе не ожидаешь: например, как вам «заряженный» премиум-кроссовер из Вьетнама? В общем, есть от чего раскрыть рот!