Автомобили с самой дружелюбной электроникой

10 машин с самыми удобными интерфейсами и электронными ассистентами, к которым не надо привыкать

Современные автомобили напичканы таким количеством электроники, что её с лихвой хватило бы на несколько марсианских роверов. Здесь тебе и ИИ-навигация, прокладывающая маршрут с учётом предыдущих поездок, и адаптивный круиз-контроль, позволяющий переложить бремя вождения на бездушную мехатронику, и даже виртуальные помощники, понимающие естественную речь, а не шаблонные команды. Другое дело, что весь этот хай-тек не всегда понятен — и виной тому UX. Аббревиатура расшифровывается как пользовательский опыт (user experience) и по сути описывает впечатления от взаимодействия с интерфейсом мультимедийной системы или электронными ассистентами, а также помогает понять, удобны ли кнопочки на центральной консоли. Вот и издание Wards Auto взяло на себя смелость оценить технологии именно с позиции «дружественности» и выбрало десятку моделей-победителей. Итак, самыми юзер-френдли автомобилями стали…