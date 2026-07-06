10 внезапных поломок, которые поджидают владельцев китайских автомобилей
Li Auto
У гибридных флагманов Lixiang L7, L8 и L9 после пары лет зимней эксплуатации может внезапно отказать климат-контроль, «упасть» мощность и загореться зловещий Check Engine. Виновник — компрессор, чья электронная плата не выдерживает перепадов и разрушает контакты. В редких случаях проблему решают перепайкой, но чаще владельцам приходится раскошеливаться на новый узел.
Кроссоверы Li L7 с компрессором пневмоподвески AMK рискуют превратиться в низкошкворотный хот-род зимой. Из-за скопления влаги в ресивере система отказывается держать клиренс на морозе. Самый бюджетный лайфхак от сервисменов — организовать забор воздуха не с улицы, а из сухого багажного отсека.
Фирменный широкий монофонарь на задней двери автомобилей Li Auto — это стильно, но ненадежно. Из-за разгерметизации внутрь попадает вода, контакты замыкают, и массивная световая панель гаснет в самый неподходящий момент. И главное — для этого не нужно даже ударять машину, достаточно дождя или мойки.
Zeekr 9X
Гибридный гигант Zeekr 9X удивил владельцев хрупкостью редуктора заднего мотора. Его магниевый корпус не выдерживает встречи с отечественными противогололедными реагентами и покрывается сеткой трещин, теряя герметичность.
Производитель уже признал косяк и с первого квартала начал устанавливать усиленный узел. Правда, цена вопроса — от 600 до 900 тысяч рублей за новый агрегат.
Haval M6
Владельцы «механики» Haval M6 знают, что такое фитнес за рулем. Включение передач превращается в квест: приходится выжимать педаль дважды и газовать в промежутках.
Причина вовсе не в слабости водителя, а в неотрегулированной кулисе привода. Беда лечится регулировкой, которую, кстати, при наличии прямых рук можно выполнить даже в гараже.
Hongqi H9
Премиальный седан Hongqi H9 раздражает владельцев ступичными подшипниками, которые сдаются уже через 10−20 тысяч километров*. Низкий ресурс списали на неправильную смазку и суровые реалии разбитых дорог.
Обиднее всего, что дилеры часто отказывают в гарантийной замене, а новый подшипник «кусается» — цены стартуют от 10 000 рублей.
*Как сообщили «Газете.Ru» в Hongqi владельцы H9 могут рассчитывать на поддержку со стороны автопроизводителя: диагностика и последующий ремонт передней ступицы у официальных дилеров производятся на безвозмездной основе. В компании сообщили, что главным условием для этого является «отсутствие признаков эксплуатационных повреждений, вызванных внешним воздействием или нарушением правил использования автомобиля».
Выдвижные ручки
Беда, объединяющая весь китайский автопром. Электрические приводы выдвижных ручек имеют свойство закисать или перегорать, отказываясь прятаться обратно.
Лечится только заменой механизма. Например, за «нервный» твист на Lixiang придется отдать около 12 тысяч рублей.
Tank 500
Внедорожный характер Tank 500 страдает от мелочей. Выдвижной порог перестает закрываться из-за того, что его вал закисает от воды, грязи и реагентов.
Радикальный ремонт не нужен: если вовремя промыть и смазать механизм, система оживает. Но промедление грозит дорогостоящей заменой.
Chery
Владельцы Tiggo 4, 7 Pro и 8 Pro столкнулись с проблемой декора. Решетка радиатора, окантовка окон и накладки со временем мутнеют, покрываются кракелюром и просто отшелушиваются.
Чтобы не ездить в «облезлой» машине, многие владельцы сразу заказывают процедуру «антихром», удаляя металлизированное покрытие превентивно.
Knewstar 001
Болезнь не техническая, но самая зубодробительная. Владельцы кроссовера Knewstar 001 (он же переименованный Geely Tugella) не могут найти оригинальных деталей кузова. Передние крылья, бамперы и решетки с логотипом Knewstar отсутствуют в продаже, а запчасти от «Тугеллы» не подходят по геометрии.
При малейшем ДТП автомобиль рискует надолго встать на прикол в ожидании дефицитных деталей.