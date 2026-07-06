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Опубликовано 06 июля 2026, 14:12
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10 внезапных поломок, которые поджидают владельцев китайских автомобилей

Motor назвал 10 поломок, которые часто происходят в китайских автомобилях. Китайские автопроизводители давно перестали ассоциироваться с одноразовыми автомобилями. Современные автомобили из Поднебесной демонстрируют внушительный ресурс двигателей и трансмиссий. Однако китайский инженерный гений тоже дает сбои в самых неожиданных местах. Редакция журнала Motor изучила отзывы пользователей на профильных форумах, а также обращения автомобилистов в сервисы и составила обзор самых распространенных «болячек», с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей в России.
Knewstar 001
Knewstar 001
© Knewstar
Сергей Кожухов
Сергей Кожухов

Li Auto

У гибридных флагманов Lixiang L7, L8 и L9 после пары лет зимней эксплуатации может внезапно отказать климат-контроль, «упасть» мощность и загореться зловещий Check Engine. Виновник — компрессор, чья электронная плата не выдерживает перепадов и разрушает контакты. В редких случаях проблему решают перепайкой, но чаще владельцам приходится раскошеливаться на новый узел.

Li Auto L9

Li Auto L9

© Li Auto

Кроссоверы Li L7 с компрессором пневмоподвески AMK рискуют превратиться в низкошкворотный хот-род зимой. Из-за скопления влаги в ресивере система отказывается держать клиренс на морозе. Самый бюджетный лайфхак от сервисменов — организовать забор воздуха не с улицы, а из сухого багажного отсека.

Li Auto L7

Li Auto L7

© Li Auto

Фирменный широкий монофонарь на задней двери автомобилей Li Auto — это стильно, но ненадежно. Из-за разгерметизации внутрь попадает вода, контакты замыкают, и массивная световая панель гаснет в самый неподходящий момент. И главное — для этого не нужно даже ударять машину, достаточно дождя или мойки.

Zeekr 9X

Гибридный гигант Zeekr 9X удивил владельцев хрупкостью редуктора заднего мотора. Его магниевый корпус не выдерживает встречи с отечественными противогололедными реагентами и покрывается сеткой трещин, теряя герметичность.

Zeekr 9X

Zeekr 9X

© Zeekr

Производитель уже признал косяк и с первого квартала начал устанавливать усиленный узел. Правда, цена вопроса — от 600 до 900 тысяч рублей за новый агрегат.

Haval M6

Владельцы «механики» Haval M6 знают, что такое фитнес за рулем. Включение передач превращается в квест: приходится выжимать педаль дважды и газовать в промежутках.

Haval M6

Haval M6

© Haval

Причина вовсе не в слабости водителя, а в неотрегулированной кулисе привода. Беда лечится регулировкой, которую, кстати, при наличии прямых рук можно выполнить даже в гараже.

Hongqi H9

Премиальный седан Hongqi H9 раздражает владельцев ступичными подшипниками, которые сдаются уже через 10−20 тысяч километров*. Низкий ресурс списали на неправильную смазку и суровые реалии разбитых дорог.

Hongqi H9

Hongqi H9

© Hongqi

Обиднее всего, что дилеры часто отказывают в гарантийной замене, а новый подшипник «кусается» — цены стартуют от 10 000 рублей.

*Как сообщили «Газете.Ru» в Hongqi владельцы H9 могут рассчитывать на поддержку со стороны автопроизводителя: диагностика и последующий ремонт передней ступицы у официальных дилеров производятся на безвозмездной основе. В компании сообщили, что главным условием для этого является «отсутствие признаков эксплуатационных повреждений, вызванных внешним воздействием или нарушением правил использования автомобиля».

Выдвижные ручки

Беда, объединяющая весь китайский автопром. Электрические приводы выдвижных ручек имеют свойство закисать или перегорать, отказываясь прятаться обратно.

Автоматические выдвижные дверные ручки в автомобиле

Автоматические выдвижные дверные ручки в автомобиле

© DongFeng

Лечится только заменой механизма. Например, за «нервный» твист на Lixiang придется отдать около 12 тысяч рублей.

Tank 500

Внедорожный характер Tank 500 страдает от мелочей. Выдвижной порог перестает закрываться из-за того, что его вал закисает от воды, грязи и реагентов.

Tank 500

Tank 500

© Tank

Радикальный ремонт не нужен: если вовремя промыть и смазать механизм, система оживает. Но промедление грозит дорогостоящей заменой.

Chery

Владельцы Tiggo 4, 7 Pro и 8 Pro столкнулись с проблемой декора. Решетка радиатора, окантовка окон и накладки со временем мутнеют, покрываются кракелюром и просто отшелушиваются.

Сhery Tiggo 7 Pro Max

Сhery Tiggo 7 Pro Max

© Сhery

Чтобы не ездить в «облезлой» машине, многие владельцы сразу заказывают процедуру «антихром», удаляя металлизированное покрытие превентивно.

Knewstar 001

Болезнь не техническая, но самая зубодробительная. Владельцы кроссовера Knewstar 001 (он же переименованный Geely Tugella) не могут найти оригинальных деталей кузова. Передние крылья, бамперы и решетки с логотипом Knewstar отсутствуют в продаже, а запчасти от «Тугеллы» не подходят по геометрии.

Knewstar 001

Knewstar 001

© Knewstar

При малейшем ДТП автомобиль рискует надолго встать на прикол в ожидании дефицитных деталей.

Источник:Motor
Автор:Сергей Кожухов
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#Zeekr
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