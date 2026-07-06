Фирменный широкий монофонарь на задней двери автомобилей Li Auto — это стильно, но ненадежно. Из-за разгерметизации внутрь попадает вода, контакты замыкают, и массивная световая панель гаснет в самый неподходящий момент. И главное — для этого не нужно даже ударять машину, достаточно дождя или мойки.

Zeekr 9X

Гибридный гигант Zeekr 9X удивил владельцев хрупкостью редуктора заднего мотора. Его магниевый корпус не выдерживает встречи с отечественными противогололедными реагентами и покрывается сеткой трещин, теряя герметичность.