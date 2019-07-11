100 лет роскоши: вспоминаем знаковые модели Bentley

От легендарных спорткаров до ультрароскошных купе по цене самолета

Ровно 100 лет назад, 10 июля 1919 года, началась история британского производителя люксовых автомобилей Bentley. Основатель компании, Уолтер Оуэн Бентли, еще на самом старте говорил: «Наша политика простая — мы хотим сделать быструю и качественную машину, просто лучшую в своем классе». Вместе с ним в запуске бренда участвовал Фрэнк Бёрджес, основатель компании Humber, которая занималась производством велосипедов и мотоциклов, а также Гари Варлей — основатель марки Vauxhall. Позднее к Бентли присоединился инженер и гонщик Клив Галлоп, который занялся разработкой рядных трехлитровых «четверок». Дизайн Bentley можно бесконечно ругать за однообразность и редкие эксперименты, но отрицать его значимость для мировой автомобильной индустрии точно нельзя. К юбилею марки мы собрали 15 самых значимых моделей, которые британцы успели произвести за свою историю.