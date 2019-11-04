Безжалостный тюнинг машин из девяностых

Они помнят шоу «Угадай мелодию» и 16-дюймовые колеса

Мы не раз находили среди работ мастеров фотошоп-тюнинга такие вещи, которым лучше никогда не воплощаться в металле. Они спокойно берутся за суперкары, пикапы, Роллс-Ройсы и классические JDM-«рисовозки». Янгтаймеры соседствуют с новейшими моделями. На этот раз мы собрали небольшую подборку моделей из девяностых. Автомобили из тех времен, когда турбины не стояли под каждым капотом, а кондиционер был опцией даже для Хонды Accord, получили бодрящую дозу креатива. Под раздачу попали самые разные машины от Fiat Multipla до Bugatti EB 110.