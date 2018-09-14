Тупак и его колеса

Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?

В этот день, 13 сентября 1996 года, погиб Тупак Шакур — одна из первых по-настоящему больших звезд рэпа. Несколькими днями раньше в чернокожего исполнителя стреляли, когда он ехал в BMW 750 iL своего приятеля Шуга Найта. Кстати, сейчас этот черный BMW продают за полтора миллиона долларов. Как и большинство рэперов, Тупак обожал дорогие и яркие машины. «Мотор» решил вспомнить, на чем он любил ездить у себя в Лос-Анджелесе.