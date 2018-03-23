5 фактов о новом «Фокусе»

До официального релиза нового Ford Focus остаются считанные дни. И чтобы скрасить всеобщее ожидание, американский автогигант развлекает публику как может – по социальным сетям гуляют тизеры с хэштегом #TimeToFocus, а прототипы на радость фотошпионов украсили камуфляжем в стиле работ Роя Лихтенштейна. Мы тоже решили облегчить нашим читателям тяготы ожидания и собрали всю информацию, которая известна о грядущем «Фокусе» на данный момент.

Его вдохновляла Fiesta

В середине февраля внешность нового Ford Focus перестала быть тайной – вездесущие папарацци засняли машину в профиль во время ее официальной фотосессии для промо-материалов. Судя по всему, автомобиль сохранит пропорции нынешнего «Фокуса», но получит более мускулистые боковины, агрессивную радиаторную решетку, а в дорогих комплектациях – эффектные светодиодные фары с горизонтальными планками дневных ходовых огней. Все это, как и сходящиеся к центру линии капота, напоминает хэтчбек Ford Fiesta, представленный в конце 2016 года.

Салон тоже будет выполнен в духе новой Fiesta: ориентированность торпедо на водителя станет менее выраженной, а былую россыпь кнопок заменит мультимедийный комплекс с сенсорным экраном, который будет возвышаться над центральными воздуховодами климатической системы. Существенно увеличится экран на приборной панели – не исключено, что в самых дорогих комплектациях приборка будет полностью цифровой.

Он понравится вашим родственникам

И не потому, что научился исполнять трюк из анекдота про Ford Focus. По имеющейся у голландского автомобильного издания Autointernationaal информации, длина новинки увеличится примерно на пять сантиметров, и большая часть из них будет брошена на улучшение жизни задних пассажиров. При этом, несмотря на изменение габаритов, Focus станет легче – в среднем на 50 килограммов, в зависимости от версии и комплектации.

Он станет мощнее

Базовым двигателем для нового «Фокуса» будет хорошо известный в Западной Европе трехцилиндровый турбодвигатель семейства Ecoboost, чей рабочий объем составляет один литр, а мощность – 100 лошадиных сил. Перспективы появления этого мотора на рынке России пока туманны – вполне вероятно, что для нас в качестве базовых сохранят проверенные временем четырехцилиндровые 1,6-литровые двигатели без наддува.

На вершине модельного ряда, как и прежде, расположится версия Focus ST, двигатель которой будет развивать 280 лошадиных сил. Как и выпускаемое сегодня третье поколение, новый Focus будет глобальной моделью, поэтому на некоторых рынках он будет оснащаться дизельными, гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Коробок передач, в зависимости от версии, будет три: механическая, автоматическая и робот с двумя сцеплениями.

Он станет кроссовером

Поскольку новая Fiesta получила «кроссоверную» версию Active, многие западные СМИ склонны полагать, что по тому же пути пойдет и Focus (а впоследствии – и Ford Mustang!). Увы, на что-то большее, чем увеличенный дорожный просвет, перенастроенную подвеску и обвес из защитного пластика, рассчитывать не стоит – привод у «активных» Ford Focus будет передним.

Кроме версии Active ожидается и появление люксовой версии Vignale, выделяющейся иной решеткой радиатора, а также кожаной отделкой салона и дополнительными опциями. Как и Fiesta Vignale (на фото) и Mondeo Vignale, эта модификация вряд ли появится в России. А вот вариант ST-Line, представленный на разоблачающем снимке папарацци, будет наверняка. К слову, как и прежде Focus будет предлагаться в трех кузовах: пятидверный хэтчбек, седан и универсал.

Focus RS станет супергибридом

Хотя новый Focus RS появится только через 2-3 года, кое-какая информация о нем уже имеется. Согласно инсайдерским утечкам, Ford сейчас вовсю работает над новой гибридной силовой установкой, которая получит 48-вольтовую бортовую электросеть и интегрированный в коробку передач стартер-генератор. По предварительной информации, такая система позволит Focus RS развивать более 400 лошадиных сил, а крутящий момент спорткара составит минимум 600 Ньютон-метров.

О динамических характеристиках пока говорить рано, но тот же сайт Autointernationaal предполагает, что до «сотни» хот-хэтч будет ускоряться примерно за 4 секунды. Привод, разумеется, будет полным. Тех, кто не готов так долго ждать Focus RS, должна обрадовать новость, что Focus ST, скорее всего, представят уже летом, накануне Парижского автосалона. А обычный Focus явит свое лицо во всей красе уже в апреле. \m

Иллюстрации: Из открытых источников