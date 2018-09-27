«Крыло чайки» для бедных

Хотя с коммерческой точки зрения AZ-1 оказался полным провалом, его до сих пор любят и уважают автомобилисты по всему миру. Особенно компактное купе полюбилось автоспортсменам: на базе этой модели изготовлено несколько гоночных машин для «тогу», а также монструозный GReddy VI-AZ1, показанный на автосалоне в Токио в 1996-м. Трехсекционный роторный двигатель, подвеска на толкателях, тормоза от Ferrari F40 и просто дичайший обвес, который к 2000 году был доработан – получилось даже круче, чем AZ-550 Type C. Несколько экземпляров AZ-1, к счастью, попали и на территорию России. Ведь эта машина, напоминающая уменьшенный Ford RS200, до сих пор остается одним из самых редких и самых ценных кей-каров в истории.