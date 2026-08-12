Changan Qiyuan Q05 — от 1,9 млн рублей

Changan Qiyuan Q05 (на экспортных рынках также известный как Nevo Q05) — это компактный электрический кроссовер от суббренда компании Changan. Модель хвалят за высокую технологичность, интересный дизайн и доступную цену. Её размеры: 4435×1855×1595 мм.

Мощность единственного электромотора составляет 163 л.с., но по ПТС заявлены только 80 л.с. — это 30‑минутная налогооблагаемая мощность. Такие характеристики позволяют ввезти машину, уплатив льготную ставку утилизационного сбора.