8 новых иномарок, которые можно купить по цене Lada Vesta
Changan Qiyuan Q05 — от 1,9 млн рублей
Changan Qiyuan Q05 (на экспортных рынках также известный как Nevo Q05) — это компактный электрический кроссовер от суббренда компании Changan. Модель хвалят за высокую технологичность, интересный дизайн и доступную цену. Её размеры: 4435×1855×1595 мм.
Мощность единственного электромотора составляет 163 л.с., но по ПТС заявлены только 80 л.с. — это 30‑минутная налогооблагаемая мощность. Такие характеристики позволяют ввезти машину, уплатив льготную ставку утилизационного сбора.
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Наиболее доступный вариант — 405 AIR. Ему полагается батарея ёмкостью 40,3 кВт·ч, с которой запас хода составляет 405 км (CLTC). В комплектацию входят панорамная крыша, система кругового обзора и центральный тачскрин диагональю 14,6 дюйма. Однако колёсные диски будут стальными.
Hyundai Elantra — от 2,2 млн рублей
С введением новых ставок утильсбора седан Hyundai Elantra стал крайне популярным среди россиян благодаря наличию модификации 1.5L CVT. Основная особенность этой версии — упор на небольшую стоимость, высокую экономичность и солидную плавность хода, а не высокую динамику.
1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор серии G4FL развивает скромные по современным меркам 115 л.с., хотя длина машины — немалые 4720 мм. В трансмиссии работает корейский вариатор IVT, где вместо наборного стального ремня использована цепь.
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В начальной комплектации GLX Elite Edition за 2,2 млн рублей имеются светодиодная оптика, кожаный салон, кондиционер, камера заднего вида, передний и задний парктроники. Приятными бонусами будут бесключевой доступ, круиз-контроль и 6 подушек безопасности.
Lynk & Co 06 — от 2,3 млн рублей
Lynk & Co 06 — это компактный городской кроссовер, выпускаемый совместным брендом Geely и Volvo. Автомобиль построен на платформе BMA, а его ближайшим родственником является Geely Coolray. В топливных версиях машина оснащается 1,5-литровым 155-сильным мотором.
В 2023 году модель пережила рестайлинг, по итогам которого было обновлено большинство наружных панелей кузова. Из-за нового оперения длина машины выросла на скромные 10 мм (до 4350 мм), но ширина (1820 мм) и высота (1625 мм) остались прежними.
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Заплатив 2,3 млн рублей, покупатель получит полный набор подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, бесключевой запуск и вентиляцию передних сидений. В качестве платных опций идут 14 динамиков аудиосистемы, чёрная крыша и окраска розовым или зелёным «металликом».
GAC GS3 — от 2 млн рублей
Кроссовер GAC GS3 хвалят за быстрый разгон, современный агрессивный дизайн и богатый набор электронных помощников. В перечне минусов — небольшой багажник, жестковатая подвеска и отсутствие полного привода. Зато цена — приятные 2 млн рублей.
Под капотом машины длиной 4410 мм скрывается 150-сильная «турбочетвёрка» объёмом 1,5 литра, пару которой составляет 7-ступенчатый преселективный «робот». Производитель особо отмечает, что двигатель может питаться бензином Аи-92.
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Важно, что некоторые продавцы готовы привезти вариант, укомплектованный полным «зимним пакетом», куда входят обогревы лобового стекла, форсунок, руля, зеркал и всех сидений. Также приятным дополнением будет полная русификация медиасистемы.
Volkswagen Lavida — от 1,9 млн рублей
Volkswagen Lavida представляет собой седан гольф-класса (длина — 4561 мм), разработанный концерном специально для китайского рынка. Выпуском таких автомобилей занимается совместное предприятие SAIC-Volkswagen, а технически машина является близнецом Volkswagen Jetta.
В движение седан приводит 1,5-литровый 110-сильный атмосферный мотор, с которым работает классический 6-диапазонный «автомат». В этой конфигурации Lavida носит статус одного из абсолютных бестселлеров немецкой марки на рынке КНР.
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Комплектация Outstanding New Wish Edition готова предложить 6 подушек безопасности, камеру заднего вида, круиз-контроль, датчик дождя и отделку салона искусственной кожей. Стоимость такого варианта, по данным журнала Motor, составляет 1,9 млн рублей.
Geely Coolray — от 1,6 млн рублей
В китайской гамме Geely Coolray имеется версия со 122-сильным 1,5-литровым «атмосферником» и клиноременным вариатором. С таким набором агрегатов машина стоит 1,7 млн рублей, а если вместо «автомата» заказать «механику», это позволит сэкономить 100 тыс. рублей.
Набор оборудования включает передние подушки безопасности, круиз-контроль, простой кондиционер, камеру заднего вида и обшивку салона кожзамом. Но при желании список можно расширить за счёт электропривода сиденья водителя и других опций.
Для справки: в России официально продаются только турбированные 150-сильные «Кулреи», укомплектованные 7-ступенчатыми «преселективами». Но они обойдутся заметно дороже, чем «параллельный» атмосферный вариант: начальная стоимость составляет 2,8 млн рублей.
GAC GS4 — от 2,4 млн рублей
В ближайшем будущем до России доедут первые кроссоверы GAC GS4 пятого поколения. Новинка сможет предложить 1,5-литровый турбомотор мощностью 149,6 л.с. и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Правда, привод может быть только передним.
В комплектацию стоимостью 2,4 млн рублей включены панорамная крыша, электропривод крышки багажника, бесключевой доступ, камеры кругового обзора и светодиодные фары. Диагональ центрального тачскрина — солидные 15,6 дюйма.
В экспортной версии GAC GS4 присутствуют важные для комфортной зимней эксплуатации обогревы зеркал, руля и передних сидений. При длине 4680 мм новичок может стать заменой Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4.
Changan Qiyuan A06 — от 2,2 млн рублей
Гибридный лифтбэк Changan Qiyuan Nevo A06 (он же — Nevo А06) переживает резкий всплеск спроса: в последние недели модель стала заметным явлением по числу регистраций, а на классифайдах сейчас насчитывается свыше 200 актуальных предложений.
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Главной причиной популярности является богатейшее оснащение при умеренной цене. Автомобиль хвалят за продуманную эргономику, премиальное качество отделки салона и обилие современных опций вплоть до проекции приборов на лобовое стекло.
Силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового атмосферного двигателя мощностью 98 л.с., работающего как генератор, а также тягового электромотора отдачей 163 л.с. Батарея ёмкостью 28,4 кВт·ч обеспечивает около 130 км чисто электрического пробега.