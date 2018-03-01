Тебе «полтинник»: краткая история семейства Audi A6
Тебе «полтинник»: краткая история семейства Audi A6
От секретного проекта энтузиаста до современного бизнес-седана
Секретов больше нет – новая Audi A6 предстала перед публикой во всей своей мускулистой красе. Учитывая, какие у нее за спиной ангелы-хранители, машину однозначно ждет успех. А мы, пока шумиха не улеглась, напомним нашим читателям о том, как марка Audi вообще пришла к А6 в том виде, в котором мы ее знаем теперь.
Иллюстрации: Audi
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