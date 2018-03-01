Тебе «полтинник»: краткая история семейства Audi A6

Что касается спортивных версий, то их урезали по цилиндрам (с 10 до 8), не пожертвовав при этом мощностью. А модель RS6, в частности – дабы не было конкуренции с купеобразной RS7, – сделали исключительно в кузове универсал. Обойдясь без прощальных «плюсов», RS6 Avant нынче предлагают в исполнении performance, которое подразумевает мощность до 605 сил и максимальную скорость в 305 километров в час. Учитывая, что соперники из Mercedes и BMW сильно подтянулись в плане динамики (не в последнюю очередь – за счет полного привода), Audi придется сильно попотеть, чтобы выделиться на их фоне. Но это будет позже – а пока просто поприветствуем новую А6 поколения С8!