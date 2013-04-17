Третьим будет!Шесть вопросов, ответы на которые стоит узнать перед российским дебютом марки Acura
В конце марта американская марка Acura отметила промежуточный юбилей – 27 лет своего существования. Ровно через год автомобили «Акура» появятся в России: «Мотор» решил сформулировать шесть вопросов, которые будут интересовать российских покупателей, и нашел на них шесть ответов.
В конце марта американская марка Acura отметила промежуточный юбилей – 27 лет своего существования. Ровно через год автомобили «Акура» появятся в России: «Мотор» решил сформулировать шесть вопросов, которые будут интересовать российских покупателей, и нашел на них шесть ответов.
Что такое Acura?
Марка Acura – это первый «люксовый» бренд, придуманный японцами исключительно для американского рынка – марки Lexus и Infiniti появились позднее. Работа над модельным рядом, который на момент старта продаж состоял всего из двух автомобилей – седана Legend и купе Integra – началась в 1984 году. Массовые продажи автомобилей под маркой «Акура» стартовали 27 марта 1986 года, причем сразу в 60 дилерских салонах по всей Америке.
Само название Acura – «синтетическое» и было создано специально под запуск нового бренда. Оно происходит от латинского слова Acu – аккуратный, тщательный – и было придумано одним из нейминговых агентств Сан-Франциско.
Догони меня
Toyota и Nissan оказались в роли догоняющих: о создании собственных люксовых брендов они заявили лишь спустя год после «Хонды», а продажи автомобилей Lexus и Infiniti начались в 1989 году – на три года позже «Акуры»
Несмотря на то, что первые автомобили Acura имели явно «хондовское» происхождение, они были сложнее и дороже, чем североамериканские модели Honda того времени. Вот почему для их продажи пришлось строить отдельные дилерские центры под марку «Акура», а также заново обучать персонал и выстраивать новые схемы продаж: заставить прижимистых американцев купить «Хонду», но за более высокую цену, поначалу было непросто.
Впрочем, в первый же год продаж марка Acura реализовала в США более 52 тысяч машин, а еще через год – уже 109 тысяч автомобилей, обогнав по продажам компанию Volvo.
Спустя 26 лет, в 2012 году, Acura заняла четвертое место по продажам среди премиальных брендов, уступив только Mercedes-Benz, BMW и Lexus.
Какие модели есть у «Акуры»?
Современный модельный ряд Acura – типично американский. Это четыре седана разных классов и размеров и три кроссовера. Впрочем, уже через год к ним присоединится настоящий спорткар – Acura NSX, гибридный преемник легендарного спорткупе из девяностых годов прошлого века. Его прототип возят по международным автосалонам уже несколько лет подряд, но теперь машина уже полностью готова к запуску в серию.
Особенность модельной линейки Acura – отсутствие заднеприводных моделей, в отличие от конкурентов из Lexus и Infiniti. Даже самый свежий флагманский седан RLX, дебютировавший в прошлом году, имеет привод только на переднюю ось, хоть и оснащается солидным мотором V6 мощностью 310 лошадиных сил. Впрочем, инженеры Acura обещают, что «рулиться» этот автомобиль будет не хуже заднеприводных аналогов – благодаря полноуправляемому шасси. А в будущем эта модель получит «умную» полноприводную трансмиссию с гибридной силовой установкой.
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Еще одна модель, седан TL – это прямой потомок модели Legend. Автомобиль имеет две модификации – с передним приводом и 3,5-литровым V6 (280 лошадиных сил), а также версию с полным приводом SH-AWD (как у Honda Legend) и топовым V6 3.7 мощностью 305 лошадиных сил. Более компактное семейство TSX – это слегка модернизированные европейские седан и универсал Honda Accord, а «входным билетом» в клуб любителей марки «Акуры» в США является седан ILX – перелицованная четырехдверка Honda Civic, доступная как с традиционным ДВС, так и с гибридной силовой установкой.
Гамма вседорожников Acura достаточно свежа: открывает модельную линейку RDX, переживший смену поколений всего год назад. Кроссовер, построенный на общей платформе с седаном TL, имеет передне- и полноприводный вариант, и оснащается 3,5-литровым мотором V6, который пришел на смену 2,3-литровой "турбочетверке".
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Acura ZDX – футуристичный кроссовер с купеобразным силуэтом кузова, который появился всего на год позже BMW X6, в 2009-м. Но уже в 2013-м ее производство обещают свернуть в рамках глобального обновления модельного ряда Acura. В России такие автомобили встречаются, но редко – уж слишком необычным получился автомобиль с узкой боковой линией остекления. Хотя по технике у него все в порядке: "умный" полный привод, 3,7-литровый V6 мощностью 300 лошадиных сил и богатый набор вспомогательной электроники, включая адаптивный круиз-контроль.
Наконец, самая свежая новинка – семиместный вседорожник MDX, дебют которого состоялся совсем недавно на автосалоне в Нью-Йорке. Флагманский кроссовер, который построен на новой платформе с полностью пересмотренной архитектурой подвесок, а также новым 310-сильным мотором V6 3.5 с непосредственным впрыском и системой отключения половины цилиндров. В отличие от предшественника, новый MDX будет доступен как с полным приводом, так и с приводом только на переднюю ось.
Что из этого доедет до России?
В первую очередь, в Россию привезут пару кроссоверов – новенькие MDX, предшественник которого и так неплохо продавался в России по каналам "серых" дилеров, и RDX. Через год на российском рынке начнут продавать суперкар NSX. Кроме того, японцы рассматривают возможность поставок в Россию седанов, но какая именно это будет модель – пока не ясно. Решение обещают принять к старту продаж.
Когда старт?
Первые дилеры Acura откроют свои двери уже следующей весной. Поначалу их будет три: два в Москве и один в Санкт-Петербурге. Новые салоны будут построены по более требовательным, чем у "Хонды" корпоративным стандартам. Изменится и подход к обслуживанию клиентов – все-таки Acura считается премиальным брендом.
Масштабная презентация модельного ряда Acura в России состоится в конце лета 2014 года в рамках Московского автосалона.
Чем будут брать россиян «новые японцы»?
Не Америкой единой
Помимо США автомобили Acura продаются также в Канаде, Мексике, в Гонконге и в Китае. Россия станет четвертым «внешним» рынком для этого бренда
Завоевывать покупателей Acura хочет легендарной надежностью и высоким качеством своей продукции. Об этом, по-крайней мере, говорят сами представители компании. По их словам, инженеры и маркетологи уже давно изучают российский рынок, общаются с владельцами "серых" машин, ввезенных из США, а также проводят тесты реальных автомобилей. По итогам испытаний, автомобили для России пройдут адаптацию – в первую очередь, она коснется системы охлаждения/обогрева салона и подвески. Но что именно поменяется – пока неизвестно.
Чем еще? Особым сочетанием комфорта и драйверского удовольствия, которым отличаются американские модели «Акуры». У модели MDX, например, нет прямых конкурентов среди автомобилей Lexus и Infiniti: Infiniti FX чересчур спортивен, но не очень практичен, а Lexus GX – слишком брутален и не может похвастать достойной управляемостью. Кроме того, у MDX будет немало уникальных для своего класса опций: три полноценных ряда кресел, продвинутая система полного привода, «умная» мультимедийная установка, имеющая тесную интеграцию со смартфонами, и даже полностью светодиодный головной свет.
Не стоит забывать, впрочем, и про «Большую тройку» из Германии – Audi, Mercedes-Benz и BMW, у которых тоже есть подходящие модели-конкуренты. Но как показывает практика, те, кто интересуется «немцами», редко выбирает «японцев». Как, впрочем, и наоборот.
Серый импорт
Новые "Акуры" можно купить в РФ и сейчас: серые дилеры ввозят растаможенные машины 2012-2013 модельного года из США, в основном под заказ. Acura MDX (еще прошлого поколения) стоит 2,5-2,9 миллиона, RDX -- 2,2-2,3 миллиона, а ZDX -- 2,7-2,9 миллиона рублей.
И какими будут цены?
Это ключевой вопрос. Потому что успех марки Acura в России будет во многом зависеть от правильного ценообразования и позиционирования моделей на фоне ближайших конкурентов, уже освоивших отечественный рынок. Если исходить из цен на машины, ввозимые "по-серому", то RDX должен будет стоить чуть больше двух миллионов рублей, а более крупный MDX – на 20-25 процентов дороже.
Однако в течение ближайшего года точного ответа на ценовой вопрос мы, скорее всего, не получим. Придется подождать.