Шесть вопросов, ответы на которые стоит узнать перед российским дебютом марки Acura

Несмотря на то, что первые автомобили Acura имели явно «хондовское» происхождение, они были сложнее и дороже, чем североамериканские модели Honda того времени. Вот почему для их продажи пришлось строить отдельные дилерские центры под марку «Акура», а также заново обучать персонал и выстраивать новые схемы продаж: заставить прижимистых американцев купить «Хонду», но за более высокую цену, поначалу было непросто.

Впрочем, в первый же год продаж марка Acura реализовала в США более 52 тысяч машин, а еще через год – уже 109 тысяч автомобилей, обогнав по продажам компанию Volvo.

Спустя 26 лет, в 2012 году, Acura заняла четвертое место по продажам среди премиальных брендов, уступив только Mercedes-Benz, BMW и Lexus.