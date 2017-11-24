Лучшее автомобильное видео ноября

Завал и перевалЛучшее автомобильное видео ноября
Каждый месяц мы собираем... в общем, вы уже поняли. В ноябрьском выпуске: один австралиец не любит «Мерседес», двое мужчин пытаются припарковаться, женщина заваривает кофе прямо в машине, массовое ДТП и многое другое.
Каждый месяц мы собираем... в общем, вы уже поняли. В ноябрьском выпуске: один австралиец не любит «Мерседес», двое мужчин пытаются припарковаться, женщина заваривает кофе прямо в машине, массовое ДТП и многое другое.
The Grand Tour. Пилот спорткаров
Если вдруг (хотя мы в этом очень сомневаемся) кто-то тут не знает, то Марк Уэббер (тот самый мужик с колоссальный подбородком, которого посадили за руль) — это заводской пилот Porsche. Пожалуй, это все, что вам надо знать перед просмотром ролика. Ну а еще в нем есть вся троица из Grand Tour.
Audi. Парковка
Этот ролик настолько крут, что в нем даже есть «пасхалки». Обратите внимание, машину какой марки пытается найти дедуля азиатской внешности в средине видео.
Honda Accord. Хайп
Это не просто ролик, а наглядное пособие для хайпожоров. Парень снял для своей подруги рекламный ролик с ее старым «Аккордом», чтобы девушка могла побыстрее расстаться с машиной, за которую хотела получить жалкие 500 долларов. В результате она продала ее за 20 000 баксов, а ролик посмотрели на YouTube 6 000 000 раз!
Caterham. Рекорд
Просто легенда велоспорта Крис Хой устанавливает рекорд по количеству «пончиков» за одну минуту. Нет, не на велосипеде.
Kia Sorento. Отвага
Вот и наступили времена, когда корейские автопроизводители начали смело и мощно набрасывать на признанных корифеев премиального сегмента. Такими темпами главный китайский копировальный аппарат Landwind скоро начнет шутить над Land Rover.
Red Bull. Перевал
Кажется, теперь болиды Red Bull не ездили разве что по Марсу.
Porsche 911. Возвращение
Это не просто видео о том, как правильно навалить на старом раллийном Porsche по грунтовкам, но еще и очень трогательная история. Машину пилотировал победитель Пайкс Пик и американских раллийных гонок Джефф Зварт. Причем проехался он там же, где впервые опробовал этот автомобиль четверть века назад. С порохом в пороховницах у Джеффа и 911-го полный порядок.
Гран-при Макао. Завал
Это Макао, детка. И, возможна, самая дорогая авария из всех, что мы видели.
Tesla Roadster. Невозможно
Этот ролик стоит посмотреть только ради того, чтобы увидеть, как автомобиль (настоящий, металлический) разгоняется до 96 километров в час за, внимание, 1,9 секунды!