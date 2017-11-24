Лучшее автомобильное видео ноября

Каждый месяц мы собираем... в общем, вы уже поняли. В ноябрьском выпуске: один австралиец не любит «Мерседес», двое мужчин пытаются припарковаться, женщина заваривает кофе прямо в машине, массовое ДТП и многое другое.

The Grand Tour. Пилот спорткаров

Если вдруг (хотя мы в этом очень сомневаемся) кто-то тут не знает, то Марк Уэббер (тот самый мужик с колоссальный подбородком, которого посадили за руль) — это заводской пилот Porsche. Пожалуй, это все, что вам надо знать перед просмотром ролика. Ну а еще в нем есть вся троица из Grand Tour.