Китайские инженеры основательно переосмыслили концепцию салона. Вместо прежних решений здесь появились цифровая приборная панель диагональю без малого 9 дюймов и современная мультимедийная система с экраном на 14,6 дюйма на базе операционной системы Flyme. В список зимних опций, традиционно важных для российского покупателя, вошел электрический обогрев всей площади лобового стекла.

ADAS

Принципиальным отличием от дорестайлинговой версии стало появление в оснащении комплекса электронных систем помощи водителю (ADAS) второго уровня. В него вошли интеллектуальный круиз-контроль (ICC), система удержания в полосе (LKA), помощь при выезде задним ходом (RCTA/RCW) и предупреждение при открывании дверей (DOW). Ранее модели такой набор электронных ассистентов не предлагался, и именно это нововведение, наряду с увеличенным экраном, выводит обновленный Coolray на новый уровень.