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08:00, 26 ноября 2015
2 мин.

Дед Мороз
и стройка

Лучшая автомобильная реклама ноября

Каждый месяц «Мотор» публикует подборку лучших автомобильных рекламных роликов. В предпоследнем выпуске 2015 года – девять видео и традиционный бонус.

Дед Мороз --и стройка
Александр Мирошкин

Каждый месяц «Мотор» публикует подборку лучших автомобильных рекламных роликов. В предпоследнем выпуске 2015 года – девять видео и традиционный бонус.

BMW 7-Series. Отец молодец

Кажется, у владельца этой «семерки» все хорошо. Отличная машина, хороший дом, взрослый сын. И модный брелок с дистанционным управлением машиной.

Hyundai i40. Конкуренты

BMW X1, Volkswagen Tiguan, старый SsangYong Actyon, грузовик. Hyundai странно представляет себе конкурентов универсала i40, не правда ли?

Mercedes-AMG GT. Маленькая тайна

Судя по этой рекламе, у деда Мороза есть две тайны: он ездит на суперкаре Mercedes-AMG и его не существует.

Peugeot 108. Ноги

Кроссовки со шнурками, которые сами завязываются и развязываются в середине ролика – мечта поэта! Ну и снято, конечно, здорово.

Dacia Duster. Погоня

Как известно, самая мощная армия в мире – румынская. Судя по всему, мафия и разведка этого прекрасного государства не менее круты. И всех их объединяет любовь «Дастеру».

Hyundai Santa Fe. Выезд

Мы не знаем, чем занимается владелец этого Santa Fe, но то, как он выезжает со служебной парковки – нам нравится.

Porsche Macan GTS. Радио для слабаков

Парень, на твоем месте мы бы даже не включали эту чертову магнитолу!

Range Rover Evoque. Сафари

Дисклеймер: «Выполнено профессиональными водителями. Управлением автомобилем под воздействием наркотических веществ опасно для жизни».

Pennzoil. Ночной дрифт

Кажется, ролики топливной компании Pennzoil теперь будут чаще появляться в наших традиционных подборках. Потому что они огонь!

Бонус. BMW M3

Интересно, как к этому ролику отнеслись защитники прав доберманов?

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