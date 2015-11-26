Дед Мороз Лучшая автомобильная реклама ноября
и стройка
Каждый месяц «Мотор» публикует подборку лучших автомобильных рекламных роликов. В предпоследнем выпуске 2015 года – девять видео и традиционный бонус.
Каждый месяц «Мотор» публикует подборку лучших автомобильных рекламных роликов. В предпоследнем выпуске 2015 года – девять видео и традиционный бонус.
BMW 7-Series. Отец молодец
Кажется, у владельца этой «семерки» все хорошо. Отличная машина, хороший дом, взрослый сын. И модный брелок с дистанционным управлением машиной.
Hyundai i40. Конкуренты
BMW X1, Volkswagen Tiguan, старый SsangYong Actyon, грузовик. Hyundai странно представляет себе конкурентов универсала i40, не правда ли?
Mercedes-AMG GT. Маленькая тайна
Судя по этой рекламе, у деда Мороза есть две тайны: он ездит на суперкаре Mercedes-AMG и его не существует.
Peugeot 108. Ноги
Кроссовки со шнурками, которые сами завязываются и развязываются в середине ролика – мечта поэта! Ну и снято, конечно, здорово.
Dacia Duster. Погоня
Как известно, самая мощная армия в мире – румынская. Судя по всему, мафия и разведка этого прекрасного государства не менее круты. И всех их объединяет любовь «Дастеру».
Hyundai Santa Fe. Выезд
Мы не знаем, чем занимается владелец этого Santa Fe, но то, как он выезжает со служебной парковки – нам нравится.
Porsche Macan GTS. Радио для слабаков
Парень, на твоем месте мы бы даже не включали эту чертову магнитолу!
Range Rover Evoque. Сафари
Дисклеймер: «Выполнено профессиональными водителями. Управлением автомобилем под воздействием наркотических веществ опасно для жизни».
Pennzoil. Ночной дрифт
Кажется, ролики топливной компании Pennzoil теперь будут чаще появляться в наших традиционных подборках. Потому что они огонь!
Бонус. BMW M3
Интересно, как к этому ролику отнеслись защитники прав доберманов?