Лучшая автомобильная реклама ноября

Каждый месяц «Мотор» публикует подборку лучших автомобильных рекламных роликов. В предпоследнем выпуске 2015 года – девять видео и традиционный бонус.

BMW 7-Series. Отец молодец

Кажется, у владельца этой «семерки» все хорошо. Отличная машина, хороший дом, взрослый сын. И модный брелок с дистанционным управлением машиной.