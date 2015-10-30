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11:32, 30 октября 2015
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Обезьянка и собачка

Лучшая автомобильная реклама октября

Каждый месяц «Мотор» публикует подборку лучших автомобильных рекламных роликов. В октябрьском выпуске – десять видео и традиционный бонус.

Обезьянка и собачка
Александр Мирошкин

Каждый месяц «Мотор» публикует подборку лучших автомобильных рекламных роликов. В октябрьском выпуске – десять видео и традиционный бонус.

Peugeot 308 GTi. Погоня

Не знаете чем заняться, но у вас есть «заряженный» французский хэтчбек и обезьяна? Тогда с вами что-то не так.

Mercedes-Benz. Аварии

Они бы еще серу со спичек соскребли и дали детям. Суровые, злые немцы.

BMW. Автосервис

Нам кажется, что автослесарь Лу тоже был очень удивлен, увидев подъезжающий к нему новый BMW X5.

Honda Accord. Психическое расстройство

У главного героя этого ролика сильное душевное заболевание. Везде видеть «Хонды» — это перебор. Интересно, что он себе представляет, когда открывает холодильник или навещает бабушку?

McLaren Sport Series. Дотянуться до солнца

Тот самый случай, когда в кадре не происходит практически ничего, но после 74 секунд видео безумно хочется увидеть продолжение. Потому что его не может не быть.

Volkswagen Vento. Собрался

Хорошо хоть еще и сына в багажник не положил. Папаша…

Skoda Citigo Monte Carlo. Гонка

Вы ведь тоже это видели, да? Конечно же, видели! Как можно не заметить такую обалденную шляпу, как у пса!

Lexus LS и LX. Срезала

Не женщина, а мечта! Ноги длинные, платье короткое, внедорожник дорогой, живет за границей, да еще и с бездорожьем знакома.

Acura. Семья

Честно говоря, мы ждали в финале ролика чего-нибудь более зажигательного.

Kia Grand Carnival. Краш-тест

Теперь вы знаете, что случится с вашей машиной, если она решится на суицид и выпрыгнет из окна.

Бонус. Volkswagen

Покупка первой машины Макса Ферстаппена, вероятно, выглядела так же.

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