Лучшая автомобильная реклама октября

Обезьянка и собачкаЛучшая автомобильная реклама октября
Каждый месяц «Мотор» публикует подборку лучших автомобильных рекламных роликов. В октябрьском выпуске – десять видео и традиционный бонус.
Каждый месяц «Мотор» публикует подборку лучших автомобильных рекламных роликов. В октябрьском выпуске – десять видео и традиционный бонус.
Peugeot 308 GTi. Погоня
Не знаете чем заняться, но у вас есть «заряженный» французский хэтчбек и обезьяна? Тогда с вами что-то не так.
Mercedes-Benz. Аварии
Они бы еще серу со спичек соскребли и дали детям. Суровые, злые немцы.
BMW. Автосервис
Нам кажется, что автослесарь Лу тоже был очень удивлен, увидев подъезжающий к нему новый BMW X5.
Honda Accord. Психическое расстройство
У главного героя этого ролика сильное душевное заболевание. Везде видеть «Хонды» — это перебор. Интересно, что он себе представляет, когда открывает холодильник или навещает бабушку?
McLaren Sport Series. Дотянуться до солнца
Тот самый случай, когда в кадре не происходит практически ничего, но после 74 секунд видео безумно хочется увидеть продолжение. Потому что его не может не быть.
Volkswagen Vento. Собрался
Хорошо хоть еще и сына в багажник не положил. Папаша…
Skoda Citigo Monte Carlo. Гонка
Вы ведь тоже это видели, да? Конечно же, видели! Как можно не заметить такую обалденную шляпу, как у пса!
Lexus LS и LX. Срезала
Не женщина, а мечта! Ноги длинные, платье короткое, внедорожник дорогой, живет за границей, да еще и с бездорожьем знакома.
Acura. Семья
Честно говоря, мы ждали в финале ролика чего-нибудь более зажигательного.
Kia Grand Carnival. Краш-тест
Теперь вы знаете, что случится с вашей машиной, если она решится на суицид и выпрыгнет из окна.
Бонус. Volkswagen
Покупка первой машины Макса Ферстаппена, вероятно, выглядела так же.