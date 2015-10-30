Лучшая автомобильная реклама октября

Каждый месяц «Мотор» публикует подборку лучших автомобильных рекламных роликов. В октябрьском выпуске – десять видео и традиционный бонус.

Peugeot 308 GTi. Погоня

Не знаете чем заняться, но у вас есть «заряженный» французский хэтчбек и обезьяна? Тогда с вами что-то не так.