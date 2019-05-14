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14 мая, 9:51

Самые популярные автомобили России

Рейтинг самых продаваемых машин на российском рынке в апреле 2019 года

В апреле 2019 года продажи новых автомобилей в России после короткого роста снова упали. За прошлый месяц россияне купили 148 296 машин, что на 2,7 процента (или на 4129 экземпляров) меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом за первые четыре месяца было реализовано больше 539,9 тысячи транспортных средств -- на один процент меньше. В апреле в лидеры снова выбилась Lada Granta, продажи которой по сравнению с 2018-м выросли почти вдвое -- до 12,6 тысячи штук. Тройку лидеров замыкают Lada Vesta и Kia Rio. О других моделях, попавших в Топ-25 самых популярных машин страны, можно узнать из нашей галереи.

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