25 самых популярных автомобилей на российском рынке в апреле 2018 года

Самые продаваемые машины России

25 самых популярных автомобилей на российском рынке в апреле 2018 года

Продажи новых автомобилей на российском рынке в апреле 2018 года выросли на 17,6 процента – до 154,4 тысячи машин. Как и раньше, список самых популярных моделей страны возглавляет Kia Rio (реализовано 8,5 тысячи штук), следом за которой с небольшим отрывом следует Lada Vesta. Новичком рейтинга стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Хотите знать, какие еще машины пользовались спросом в прошлом месяце? Смотрите нашу галерею.
Иллюстрации: Компании-производители
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