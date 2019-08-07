25 автомобилей-бестселлеров России

Составлен список самых продаваемых моделей июля 2019 года

В июле текущего года на российском рынке было продано 139 968 новых легковых автомобилей, а за семь месяцев — 992 673 экземпляра. Оба показателя на 2,4 процента меньше по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. На данный момент число проданных машин сокращается уже третий месяц подряд — небольшой рост наблюдался только в марте, когда продажи выросли всего на 1,8 процента. Самой популярной моделью июля остается Lada Granta: за месяц россияне купили более 10,6 тысячи таких машин. Другие машины, которые вошли в рейтинг бестселлеров, можно увидеть в нашей галерее.