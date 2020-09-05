25 самых продаваемых автомобилей России

Итоги продаж новых легковых машин в августе 2020 года

В августе 2020 года, после «плюсового» июля, продажи новых легковых автомобилей на российском рынке вновь пошли на спад. В прошлом месяце реализовано 137 517 машин — на полпроцента меньше, чем годом ранее. Первое место среди бестселлеров августа по-прежнему занимает Lada Granta, а самым продаваемым кроссовером остаётся Hyundai Creta. Но есть и два изменения: новый Skoda Rapid дебютировал в рейтинге популярных автомобилей на седьмой строчке, а кроссовер Kia Seltos — на 21-й. Какие еще модели вошли в список российских бестселлеров? Смотрите в нашей галерее.