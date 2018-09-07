И снова «Веста»: 25 бестселлеров России

Рейтинг самых продаваемых автомобилей российского рынка в августе 2018 года

Российский авторынок растет в течение последних 16 месяцев: в августе 2018 года было куплено на 10,6 процента новых автомобилей больше, чем годом ранее – 147 388 штук. Самым популярными моделями являются Lada Vesta, Kia Rio и Lada Granta. При этом из них только «Веста» показала положительную динамику в прошедшем месяце – спрос на две другие машины немного упал. Узнать о том, какие еще автомобили вошли в «Топ-25» самых продаваемых машин, можно из нашей галереи.