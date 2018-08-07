Рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке в июле 2018 года

Погоня за «Вестой»: 25 самых продаваемых машин России

Рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке в июле 2018 года

В июле россияне купили 143 452 автомобиля – на 10,6 процента больше, чем годом ранее. Таким образом, авторынок растет на протяжении 15 месяцев. Самая популярная машина страны – Lada Vestа, которая уже второй месяц подряд возглавляет рейтинг продаж. Вторую строчку занимает Kia Rio, а третье – Granta. Новичком рейтинга стала Skoda Kodiaq локальной сборки. Узнать о том, какие еще автомобили вошли в «Топ-25» самых продаваемых машин, можно из нашей галереи.
Иллюстрации: Компании-производители
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