Самые продаваемые машины российского рынка в июне 2018 года

25 бестселлеров России: Lada победила Kia

Самые продаваемые машины российского рынка в июне 2018 года

В июне 2018 года на российском рынке было продано 156,3 тысячи автомобилей – почти на 15,3 тысячи (или на 10,8 процента) больше, чем годом ранее. В этот раз самой популярной моделью страны стало семейство Lada Vesta, которое смогло обойти давнего лидера – Kia Rio – почти на тысячу машин. В прошлом месяце было реализовано в общей сложности свыше 9,8 тысячи «Вест». «Кореец» при этом занял лишь третье место, также уступив седану Lada Granta. Какие еще модели вошли в список самых продаваемых автомобилей июня? Смотрите в нашей галерее.
Иллюстрации: Компании-производители
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