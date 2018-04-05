Год роста: 25 самых популярных машин России

Российский рынок растет уже на протяжении года: в марте продажи новых автомобилей увеличились на 13,9 процента – до 157 тысяч 279 машин! Эксперты считают, что тенденция сохранится до конца года, по итогам которого россияне купят около 1,75 миллиона автомобилей. В марте 2018-го самой популярной моделью осталась Kia Rio, от которой совсем немного отстает Lada Vesta. Какие еще машины вошли в список самых продаваемых?

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Иллюстрации: Компании-производители