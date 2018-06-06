25 самых популярных машин: «Гранта» вместо «Весты»

В мае 2018 года продажи новых автомобилей на российском рынке выросли на 18 процентов – до 147 525 автомобилей. Как и раньше, рейтинг самых популярных моделей страны возглавляет Kia Rio (реализовано 8,8 тысячи штук), однако следом за ней с третьего на второе место смогла выйти Lada Granta. Она оттеснила лидера нескольких прошедших месяцев – «Весту». Какие еще модели вошли в этот рейтинг? Смотрите в нашей галерее.

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Иллюстрации: Компании-производители