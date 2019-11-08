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10:19

25 самых популярных машин России

Российский авторынок падает уже больше полугода

В октябре на российском рынке было продано 152 057 новых автомобилей, что на 5,2 процента меньше, чем годом ранее. С начала года падение составило 2,4 процента -- в общей сложно реализовано 1 423 449 транспортных средств. Хуже всего дела идут у Lifan (продано на 85 процентов меньше автомобилей), Honda (-73 процента) и Nissan (-60 процентов). Наибольший рост показал китайский Haval -- продажи марки выросли на 323 процента. Лидерами рынка являются Lada, Kia и Hyundai. Какие именно модели пользуются наибольшей популярностью у россиян можно посмотреть в этой галерее.