Это рекорд: продажи автомобилей в России снова выросли

25 машин-бестселлеров: самые популярные модели октября 2020 года

Продажи новых автомобилей в октябре установили сразу несколько рекордов. Так, общее число реализованных машин в России выросло на семь процентов (до 154 164 экземпляров) — на данный момент это самый высокий показатель за весь 2020 год. Еще один рекорд установила марка Lada, показав наилучший результат продаж за последние шесть лет (более 37 тысяч машин за один месяц), а автомобили Kia в октябре разошлись в количестве 21 217 штук — максимум, которого достигла марка за все время своего присутствия на нашем рынке. Новичком рейтинга стала Kia K5, продажи которой стартовали 1 сентября. А вот Lada XRay, занимавшая в сентябре последнее место Топ-25, вылетела из списка бестселлеров. Какие именно модели попали в число самых продаваемых автомобилей октября, можно узнать из нашей галереи.