Самые популярные машины российского рынка за прошедшие 12 месяцев

Топ-25 автомобилей в России 2017 года

Самые популярные машины российского рынка за прошедшие 12 месяцев

В прошедший год в России купили 1 595 737 автомобилей – на 11,9 процента больше, чем в 2016-м. Рост авторынка продолжался в течение 10 месяцев подряд за исключение января и февраля, когда показатели продаж были «в минусе». Самыми популярными моделями в прошлом году оказались «Рио», «Гранта» и «Веста». Какие еще машины в список самых популярных машин 2017 года?
Иллюстрации: Компании-производители
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