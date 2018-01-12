Топ-25 автомобилей в России 2017 года

В прошедший год в России купили 1 595 737 автомобилей – на 11,9 процента больше, чем в 2016-м. Рост авторынка продолжался в течение 10 месяцев подряд за исключение января и февраля, когда показатели продаж были «в минусе». Самыми популярными моделями в прошлом году оказались «Рио», «Гранта» и «Веста». Какие еще машины в список самых популярных машин 2017 года?

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Иллюстрации: Компании-производители