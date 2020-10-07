25 автомобилей-бестселлеров России

Итоги продаж новых легковых машин в сентябре 2020 года

В третьем квартале 2020 года продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 13,9 процента — до 1 094 805 экземпляров. Однако в сентябре, который традиционно считается удачным месяцем для рынка, число реализованных машин выросло до 154 409 штук (или на 3,4 процента). Как обычно, больше всего россияне покупают моделей АвтоВАЗа. Спрос на Лады вырос на 12 процентов — до 35 264 новых автомобилей. А вот в аутсайдерах рынка в первый месяц осени оказались Mazda, Lexus и Genesis. Так какие именно модели попали в Топ-25 российских бестселлеров сентября? Узнайте из нашей галереи!