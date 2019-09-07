25 самых популярных машин: Renault Arkana пытается догнать Lada Granta

Самые продаваемые автомобили России: четыре месяца падения

Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России продолжают падать четвертый месяц подряд: в августе реализовано 145 545 машин, что на 1,3 процента меньше, чем годом ранее (по итогам восьми месяцев падение составило 2,3 процента). Новичком рейтинга самых популярных моделей на нашем рынке стал кроссовер Renault Arkana — за месяц было продано почти две тысячи экземпляров. При этом самым продаваемым автомобилем остается Lada Granta: модель разошлась тиражом 11,1 тысячи штук. Какие еще автомобили оказались в Топ-25 российских бестселлеров? Смотрите нашу галерею.