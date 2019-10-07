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11:55

Автомобили-бестселлеры России

Названы самые продаваемые модели сентября 2019 года

В сентябре на российском рынке было продано 157 129 автомобилей, что на 0,2 процента меньше, чем в том же месяце годом ранее. При этом по итогам первых девяти месяцев падение составило ровно два процента — таким образом, число реализуемых машин сокращается уже пятый месяц подряд. Аутсайдером рынка в прошлом месяце стала Honda (спрос на автомобили марки сократился на 71 процент, до 133 автомобилей), а лучший результат показал китайский Haval — продажи марки в России увеличились на 452 процента, с 213 до 1175 штук. Какие автомобили вошли в число самых продаваемых? Смотрите нашу галерею.