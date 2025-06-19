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Опубликовано 19 июня 2025, 08:00

«Москвичи» на максималках: недорогие кроссоверы

Доступные модели для разных стран (но не для России)
На российском рынке перечень относительно дешёвых вседорожников ограничивается рядом автомобилей китайского происхождения. При этом в самой КНР, Латинской Америке и даже Европе можно найти немало подобных машин по схожей или даже более низкой цене. Так, в Китае появился недорогой электрический кроссовер японской компании, а две не слишком популярные модели с ДВС серьёзно подешевели. Тем временем в Бразилии вызвала ажиотаж новинка немецкой фирмы, а в Старом Свете модернизированный паркетник родом из Японии стал мощнее в полтора с лишним раза.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Toyota bZ5

В Китае начался приём заказов на электрокроссовер длиной 4,78 метра. Минимальная стоимость составляет всего 130 тысяч юаней: за Sehol E40X — прародитель «Москвича 3e» — в КНР просят от 160 тысяч юаней, несмотря на более скромные габариты модели.

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