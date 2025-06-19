«Москвичи» на максималках: недорогие кроссоверы

Доступные модели для разных стран (но не для России)

На российском рынке перечень относительно дешёвых вседорожников ограничивается рядом автомобилей китайского происхождения. При этом в самой КНР, Латинской Америке и даже Европе можно найти немало подобных машин по схожей или даже более низкой цене. Так, в Китае появился недорогой электрический кроссовер японской компании, а две не слишком популярные модели с ДВС серьёзно подешевели. Тем временем в Бразилии вызвала ажиотаж новинка немецкой фирмы, а в Старом Свете модернизированный паркетник родом из Японии стал мощнее в полтора с лишним раза.