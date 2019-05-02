Главные концепты Alfa Romeo

Концепт-кар Lancia Stratos от Марчелло Гандини — пожалуй, самый крутой и самый впечатляющий из всех клиновидных автомобилей. Впервые его показали в 1970 году на выставке в Турине. Эффект был ошеломительный!

Alfa Romeo P33 Cuneo (Pininfarina) , 1971 год

Еще один пример тотального помешательства клиновидным дизайном. Этот автомобиль даже назвали «клином» (по-итальянски — Cuneo). Он появился в 1971 году, но уже за авторством ателье Pininfarina.