Главные концепты Alfa Romeo

Alfa Romeo Carabo, 1968 год
Именно этот автомобиль начал эру клиновидных машин. Его дизайнер — маэстро Марчелло Гандини, впоследствии прославившийся такими машинами, как Lancia Stratos, Lamborghini Countach и Diablo.
Автомобиль, название которого переводится с итальянского как жужелица», был экспериментом в аэродинамике. Причиной тому стал неудачный опыт Гандини с Lamborghini Miura — у той на большой скорости были серьезные проблемы с подъемной силой, разгружавшей переднюю ось.
Кроме того, именно на Carabo впервые появились вертикальные — «ламбо» — двери, которые стали визитной карточкой Гандини и разработанных им в дальнейшем машин Lamborghini Countach и Diablo. Концепт был создан всего за два с половиной месяца: в отличие от большинства коллег, Гандини рисовал автомобили сразу в натуральную величину.
Еще четыре шедевра Гандини
Alfa Romeo P33 Roadster (Pininfarina), 1968 год
Может быть, именно этот автомобиль, построенный на базе суперкара Alfa Romeo 33, американцы приняли за НЛО в Розуэлле? По крайней мере, представить зеленых человечков за рулем Alfa Romeo P33 Roadster очень легко.
Формы, будто срисованные с звездолета, сплошная «люстра» светотехники спереди, открывающиеся вверх и вбок миниатюрные дверцы и гигантское крыло сразу позади передних сидений — все это до сих пор выглядит невероятно круто и футуристично.
Alfa Romeo Caimano (ItalDesign), 1971 год
Этот концепт — пример того, когда дизайнеры «передизайнили». Практически треугольный силуэт, фонарь кабины, как на самолетах, пугающие своим видом колеса и чудовищные по форме задние стойки — это Alfa Romeo Caimano.
Поскольку водитель и пассажир были накрыты огромным плексигласовым куполом, кондиционер отсутствовал, а форточки в дверях были чуть больше молекулы, ощущения внутри были как в теплице на колесах. Зато имелся активный задний спойлер.
Несмотря на дерзкую внешность, машина не могла похвастаться интересной технической начинкой, ведь в ее основе лежал компактный хэтчбек Alfasud: спереди под капотом располагался оппозитный двигатель объемом 1,2 литра мощностью всего 63 лошадиные силы.
Кстати, этот переусердствовавший дизайнер — маэстро Джорджетто Джуджаро собственной персоной.
Еще один суперклин
Концепт-кар Lancia Stratos от Марчелло Гандини — пожалуй, самый крутой и самый впечатляющий из всех клиновидных автомобилей. Впервые его показали в 1970 году на выставке в Турине. Эффект был ошеломительный!
Alfa Romeo P33 Cuneo (Pininfarina), 1971 год
Еще один пример тотального помешательства клиновидным дизайном. Этот автомобиль даже назвали «клином» (по-итальянски — Cuneo). Он появился в 1971 году, но уже за авторством ателье Pininfarina.
Машина основывалась на дорожной версии гоночной Alfa Romeo 33 — надо сказать, что в семидесятых чуть ли не каждый концепт-кар этой марки, вне зависимости от того, какое ателье его создавало, основывался на агрегатах «тридцать третьей».
Тем временем в автоспорте
Форма кузова, как у P33 Cuneo (не считая переднего обтекателя) была очень популярна в автоспорте: например, в то время подобные кузова имели болиды Alfa Romeo 33/3, Porsche 908 и Ferrari 312P
Alfa Romeo Navajo (Bertone), 1976 год
Эту машину будто специально готовили для съемок какого-нибудь голливудского блокбастера про мрачное будущее на Марсе. На самом деле ребята из Bertone при работе над Navajo просто практиковались в аэродинамике.
Высота — всего метр! Фары — потайные, расположенные в передних крыльях. В носовой части автомобиля дизайнеры сделали минимум стыков и кузовных панелей ради лучшей аэродинамики. Передний спойлер был сделан из податливого материала, который на высоких скоростях изгибался таким образом, чтобы обеспечивать лучшую прижимную силу — такие решения применяются сегодня сегодня все чаще, начиная с Ferrari 458 Italia.
В основе концепта — «растянутое» шасси от Tipo 33. Двухлитровый мотор V8, развивающий 245 лошадиных сил и 183 Нм, — от нее же. Масса, за счет широкого применения стеклопластика, — всего 800 килограммов.
А Голливуд так не умеет!
Футуристические машины мелькают чуть ли не в каждом втором боевике. Одним из самых ярких был фильм «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Несмотря на то, что лента вышла в прокат в 1990 году, стилистически машины недалеко ушли от концепта Navajo. Да и сделаны были похуже.
Alfa Romeo 2600 Coupe Speciale (Pininfarina), 1963 год
Этот автомобиль невероятной красоты был уже готов к производству но, к сожалению, в серию так и не пошел. А мог бы — ведь в его основе лежало простое купе 2600.
Однако дизайнерская находка — наполовину спрятанные передние фары — впоследствии активно применялась на машинах Alfa Romeo и едва не стала ее визитной карточкой. Причем решение «Пининфарины» не стеснялись использовать даже конкурирующие ателье — например, такие же фары были у модели Montreal, которая была создана в Bertone.
Канадская «Альфа»
Концепт-кар Alfa Romeo Montreal (его, кстати, тоже рисовал Марчелло Гандини) задумывался как главный экспонат на выставке Montreal Expo 1967 — и настолько понравился публике, что руководство «Альфы» приняло решение о запуске машины в серию.
Alfa Romeo Superflow (Pininfarina), 1956 год
Полное название автомобиля — Alfa Romeo 6C 3000 CM Super Flow. Изначально это был гоночный автомобиль с кузовом фирмы Colli. Его водил легендарный Хуан-Мануэль Фанхио — тот самый пятикратный чемпион Формулы-1, превзойти рекорд которого смог только Михаэль Шумахер, — и даже занял на нем второе место в гонке Mille Miglia в 1953 году.
За четыре года автомобиль сменил четыре кузова: он успел побывать и купе, и родстером. Подобная реинкарнация индуистам и не снилась!
Alfa Romeo New York Taxi (ItalDesign), 1976 год
Считается, что первым в мире легковым минивэном был Renault Espace (1984 год). Правда, стоит уточнять — «однообъемный», поскольку можно вспомнить Nissan Prarie, который встал на конвейер в 1981 году, или Chrysler Voyager, который также появился раньше. У обоих был небольшой капот. Но это еще что — итальянцы показали свой концепт однообъемника аж в 1976 году! Это был Alfa Romeo New York Taxi.
При длине всего в четыре метра (то есть на метр с лишним меньше, чем тогдашние нью-йоркские таксомоторы) автомобиль, помимо водителя, вмещал пятерых пассажиров и их багаж. Крыша была стеклянной, чтобы туристы могли любоваться небоскребами, а для детских и инвалидных колясок даже была предусмотрена выдвижная рампа.
Тогда концепция заменить здоровенные «кэбы» компактным и практичным минивэном казалась безумной — об этом говорит даже то, что идею сделать подобное «Альфе» подкинули чудики из нью-йоркского Музея современного искусства. То есть в то время желтый вэн Alfa Romeo воспринимался публикой примерно как самоходный томатный суп Энди Уорхола.
Alfa Romeo Tempo Libero (Zagato), 1984 год
Уродец? Безусловно! Как в этом компактном (и трехдверном!) кузове итальянцы умудрились разместить семь посадочных мест — тайна пострашнее убийства Кеннеди.
Зато концепция для 1984 года была интересной — марка Alfa Romeo придумала кроссовер для вылазок на природу «в свободное время». Дизайн кузова разрабатывало ателье Zagato, а имя для машины придумал лично Капитан Очевидность, назвав ее Tempo Libero (так и переводится — «свободное время»).
Но и это еще не все! Прототип оснащался гибридной силовой установкой: передние колеса вращал бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, а задние — электромотор. А вы говорите — Prius!
Alfa Romeo Scighera (ItalDesign), 1997 год
В переводе с одного из итальянских диалектов диковатое слово Scighera (читается — «Шигейра») означает один из специфических видов тумана.
Идея сделать этот автомобиль принадлежала целиком и полностью компании ItalDesign, а Alfa Romeo не смогла отказать мэтрам. Дизайнер машины — ныне управляющий компании ItalDesign Фабрицио Джуджаро, сын Джорджетто Джуджаро.
Среди дизайнерских находок — передняя часть с «антикрылом» в духе формульных машин. Кроме того — нехарактерная вертикальная передняя и задняя светотехника, гигантские стекла в дверях (к сожалению, их нельзя опустить, можно только снять) и пара стилистических намеков на машины B.A.T. Двери, кстати, состояли из двух частей: верхняя их часть откидывалась вверх а-ля Lamborghini, а нижняя открывалась традиционно.
Кузовные панели сделаны из алюминия, пространственная рама — из алюминия и углепластика. За передними сиденьями располагался трехлитровый мотор от Alfa Romeo 164 с парой турбокомпрессоров и механическим нагнетателем. Его мощность — 400 лошадиных сил. Максимальная скорость «Тумана» составляла 331 километр в час, разгон до сотни занимал 4,9 секунды. Одна из интересных особенностей этого концепта в том, что он был не ходовым макетом, а полноценным автомобилем, без пяти минут готовым к производству — ателье Italdesign даже сделало на его базе гоночный автомобиль Scighera GT. Но в серию он так и не пошел.
Гонки — без дизайнеров!
Несмотря на то, что Scighera была вполне себе ездящим и функциональным автомобилем, в гоночном ее варианте пришлось отказаться от нескольких дизайнерских находок — например, от огромных боковых окон.
Alfa Romeo Issima (Sbarro), 1996 год
Обычно у швейцарского ателье Sbarro получаются довольно страшные машины, но эта хороша. А еще — очень интересна свой технической начинкой.
Alfa Romeo Issima родилась после встречи Франко Сбарро с руководством Alfa Romeo, на которой он сказал, что хотел бы вернуть Альфу в лигу супермощных и супербыстрых машин. «Самое мощное, что у нас сейчас есть — это трехлитровый V6», — ответили представители компании. «Хорошо, тогда пришлите мне два!», — заявил Сбарро...
...И сделал спортивный родстер Issima с двумя моторами, вместе образующими 500-сильный агрегат. Впрочем, для «Альфы» это было не впервой — двухмоторные гоночные машины компания строила еще в 1931 и 1935 годах.
В разработке дизайна принимал непосредственное участие Вальтер де Сильва — тогдашний шеф-дизайнер Alfa Romeo, а ныне дизайн-директор группы Volkswagen. А некоторые стилистические решения Issima потом были использованы при создании купе GTV.
Alfa Romeo B.A.T. 5, B.A.T. 7 и B.A.T. 9 (Bertone), 1953–1955 годы
Автомобили Alfa Romeo B.A.T. (Berlinetta Aerodinamica Tecnica) были задуманы совместно с Нуччио Бертоне в качестве разработок по «продвинутой» аэродинамике. Все они базировались на шасси стандартной Alfa Romeo 1900.
Кроме впечатляющего дизайна, впечатляющей была и аэродинамика — у «девятой» модели коэффициент лобового сопротивления Cx составлял всего 0,19, поэтому даже при наличии мотора мощностью всего 90 лошадиных сил она могла разогнаться до 201 километра в час.
54 года спустя
В 2008 году уже полумертвое ателье Bertone представило концепт-кар B.A.T. 11. Правда, на этот раз дизайнеры упражнялись в ностальгическом стиле, а вовсе не в аэродинамике.
Alfa Romeo RM Winter Sports Half Track, 1925 год
Этот автомобиль уместнее называть не концептом (тем более в те времена и слова такого не было — первым «официальным» концепт-каром в мире был Buick Y-Job 1938 года), а прототипом. Итальянцы думали производить такие машины серийно, но что-то не сложилось. При этом, чисто по-итальянски, они умудрились даже продать пару штук клиентам. До наших дней дожила только одна.
Машина была сделана на базе полугоночной модели RM (в зависимости от модификации, она выдавала внушительные по тем временам 40–48 сил), но вместо задних колес был гусеничный механизм, использованный по лицензии компании Citroen. Которая, в свою очередь, разработала его специально для автомобиля Николая II.
Незавершенный
Итальянцы — такие итальянцы! Один из прототипов Alfa Romeo — Scarabeo Spider — за три года разработки так и не получил задний обтекатель: ездил полуголым.