Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Benz CLA

Дополненная реальность, распознавание голоса и виртуальный фитнес-тренер

На выставке CES в Лас-Вегасе состоялась мировая премьера Mercedes-Benz CLA второго поколения, по словам производителя, самого умного и эмоционального автомобиля в сегменте. Выбор места презентации неслучаен — у седана столько технических фишек, что в рамках обычного автосалона на них не обратили бы должного внимания. Здесь есть и система распознавания жестов, и виртуальный фитнес-тренер, и навигация с дополненной реальностью. Но обо всём по порядку.