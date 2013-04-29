Самые необычные производители спорткаров со всего мира

В бой идут одни новичкиСамые необычные производители спорткаров со всего мира
Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche – эти названия знакомы всем любителям автомобилей, от мала до велика. Неудивительно, ведь их модели является эталонными спорт- и суперкарами. Но ведь помимо них существует немало небольших компаний, работающих практически на голом энтузиазме и без многомиллионных бюджетов "итальянцев" и "немцев". «Мотор» вспоминает 12 самых необычных "маленьких" производителей спортивных автомобилей со всего мира.
Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche – эти названия знакомы всем любителям автомобилей, от мала до велика. Неудивительно, ведь их модели является эталонными спорт- и суперкарами. Но ведь помимо них существует немало небольших компаний, работающих практически на голом энтузиазме и без многомиллионных бюджетов "итальянцев" и "немцев". «Мотор» вспоминает 12 самых необычных "маленьких" производителей спортивных автомобилей со всего мира.
Само по себе создание спортивного автомобиля «с нуля» – дело очень непростое. Нужно разработать сбалансированное шасси, найти поставщиков, готовых работать с небогатыми фирмами с сомнительными перспективами, договориться о поставках двигателей. Но самое сложное – хорошо прорекламировать свою продукцию, адресовав ее именно той категории людей, которая могла бы заинтересоваться в покупке не очередного «Мазерати», а чего-то куда более эксклюзивного.
[center]– GTA Motor (Spania GTA) –[/center]
[center] Испания [/center]
Компания GTA Motor – классическая история про воплощение чьей-то сумасшедшей мечты. Ее основатель – валенсиец Доминго Очоа, который некоторое время работал в испанском представительстве Ferrari, а затем, в 1994 году, решил заняться собственным бизнесом и открыл... сервис обслуживания автомобилей Hyundai. Параллельно с ремонтом «корейцев», Очоа приступил к освоению автомобильного спорта и создал гоночную команду GTA Motor Competición, с которой он выступал в европейской и испанской Формуле-3 на шасси Dallara.
Каталонский ди-джей и модель
За коллектив Доминго в разное время выступали бывший пилот Формулы-1 и диджей Хайме Альгерсуари, действующий гонщик серии DTM в составе команды Persson Motorsport Роберто Мери, а также гонщица, модель и просто красивая девушка Кармен Хорда, ныне выступающая в серии GP3 за команду Bamboo Engineering.
Несмотря на серьезное присутствие в испанском и европейском автомобильном спорте, мечта у Очоа была одна – полноценный дорожный суперкар. И в 2009 году мечта Доминго осуществилась: после 15 лет разработок на рынок вышло 780-сильное купе GTA Spano. Модель удалась на славу. Масса «Спано» составила всего 1350 килограммов, да и динамика у нее вышла соответствующая – с места до «сотни» Spano разгонялась за 2,9 секунды. Ценник, правда, под стать описанным выше цифрам – не менее 600 тысяч евро.
Тираж автомобиля составил 99 экземпляров, но позже Очоа решил, что мощности мотора недостаточно и отдача 8,4-литрового агрегата V10 от "Вайпера" была увеличена до 820 лошадиных сил. Весной 2013 года компания GTA Motor показала новую, 900-сильную модификацию «Спано»! Объем ее выпуска также составит 99 экземпляров, а стоимость пока неизвестна.
[center]– a.d. Tramontana –[/center]
[center] Испания [/center]
Первые две буквы в названии компании a.d Tramontana отлично характеризуют ту модель, которую выпускает автопроизводитель – это настоящий ад! Спорткар с открытыми колесами, который был разработан в испанском муниципалитете Палау-де-Санта-Эулалия, оказался по-настоящему диким и сумасшедшим и по технике, и по внешнему виду!
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«Трамонтана» оснащена 5,5-литровым битурбированным мотором V12, который в зависимости от режима работы может развивать либо 550 (цена 385 тысяч евро) лошадиных сил, либо 720 – такой автомобиль стоит от 420 тысяч. Крутящий момент у топового мотора – до 1100 Нм, которые достигаются уже при 4000 оборотах.
При массе в 1268 килограммов спорткар разгоняется с места до «сотни» всего за 3,6 секунды, а максимальная скорость заднеприводной модели составляет 325 километров в час. Если же найдутся те, кому эти цифры покажутся не достаточно впечатляющими, то у испанцев есть козырь в рукаве – 888-сильная версия спорткара, которая называется XTR и стоит 510 тысяч евро. Динамические характеристики этой модификации, по всей видимости, настолько пугающие, что боссы a.d Tramontana решили их не публиковать.
[center]– Briggs Automotive Company (BAC) –[/center]
[center]Великобритания[/center]
Компания Briggs Automotive Company появилась в 2009 году благодаря братьям Нилу и Яну Бриггсам. Первый из них, к слову, принимал участие в создании хот-хэтча Ford Focus RS. Помимо него в семейной фирме трудятся специалисты из Cosworth, AP, Kumho и Sachs.
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Результат трудов этой команды настоящих фанатиков – дорожный болид без крыши под названием Mono. Места в нем, как и в традиционном гоночном автомобиле, для одного человека. И чтобы попасть в кокпит, придется снимать рулевое колесо – еще одно напоминание о формульной технике.
Над силовым агрегатом «Моно» работали специалисты Cosworth. Болид получил 2,3-литровую «четверку», которая развивает 280 лошадиных сил и столько же Ньютон-метров крутящего момента. Трансмиссия – шестиступенчатая секвентальная коробка передач, как на машинах Формулы-3. В результате, при массе в 540 килограммов «Моно» выстреливает с места до «сотни» за 2,8 секунды!
Кроме того, BAC подготовили для своих клиентов ряд опций, благодаря которым они смогут почувствовать себя Дженсоном Баттон или Льюисом Хэмилтоном. Например, к стандартному комплекту покрышек можно заказать мягкие и сверхмягкие шины: все как в Формуле-1.
Ценник, правда, такой же космический, как и технологии. Стоимость сфокусированного на треке "Моно" (ведь мало кому понравится ездить на работу на машине без крыши и дверей) варьируется в диапазоне от 125 до 170 тысяч долларов.
[center]– Caparo –[/center]
[center]Великобритания[/center]
В компании Caparo работают совсем сумасшедшие ребята. Тому есть одно единственное, но очень веское свидетельство – суперкар T1. Он еще больше, по сравнению с BAC Mono, похож на автомобиль Формулы-1: схожая конструкция открытой подвески, низкое переднее антикрыло и огромное заднее, развитые боковые понтоны. Разница лишь в закрытом кокпите, рассчитанном на двух человек (можно, правда, заказать и открытую версию) и фарах – на дорогах общего пользования в такой машине будет определенно комфортнее, чем в формульном "МакЛарене".
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Полупрофессионал
Мотор болида молодежной серии GP2 развивает всего на 37 лошадиных сил больше, чем двигатель Caparo T1. При этом последний можно использовать на дорогах общего пользования, а первый передвигается только по специально подготовленным автодромам всего несколько раз в год.
Мотор T1 под стать внешнему облику болида – гоночная V-образная «восьмерка» объемом 3,5 литра, которая развивает 575 лошадиных сил и сочетается с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. Масса «Капаро» составляет всего-навсего 470 килограммов, поэтому разгон до 160 километров в час занимает менее пяти секунд, а первую «сотню» T1 набирает меньше, чем через 2,5 секунды после старта.
Проблема суперкара «Капаро» традиционна для штучных и невероятно эксклюзивных моделей – надежность. И если постоянные поломки болида во время съемок Top Gear, когда Т1 управлял Джереми Кларксон, можно списать на чересчур агрессивный стиль вождения шоумена, то на программе Fifth Gear «Капаро» загорелся в руках двукратного чемпиона британского турингового первенства Джейсона Плейто! С другой стороны, типичный покупатель «Фокуса» или «Короллы» вряд ли посмотрит в сторону Т1, даже если у него появятся свободные деньги. А значит дорожный болид стоимостью около 280 тысяч евро, скорее всего, окажется в умелых руках.
[center]– Frem F1 –[/center]
[center]Ливан[/center]
Мечта всей жизни ливанского дизайнера Давида Фрема воплотилась в 2008 году. С самого детства он болел дорогими и быстрыми автомобиля – эталонами для него служили модели Ferrari и Lamborghini. Позже, поступив в Американский университет науки и технологий в Бейруте, Фрем уговорил своих преподавателей помочь ему в разработке масштабной модели суперкара.
Преподаватели Давида настолько впечатлились его творением (мы тоже, но в прямо противоположном смысле), что выразили готовность поддержать его в разработке полноразмерного автомобиля. Дополнительное финансирование оказала ливанская промышленная группа Indevco. Так первый в истории ливанский суперкар стал реальностью.
Выглядит Frem F1, мягко говоря, необычно – суперкар вполне подошел бы, например, для съемок очередной серии Бэтмена. Но вот его динамические характеристики вводят в уныние. Давид "прикрутил" к своему детищу двухлитровую «четверку» от Audi, по всей видимости, 211-сильную (точных данных нет), которая сочетается с шестиступенчатым "роботом" DSG. Максимальная скорость «Фрема» – всего 200 километров в час. Время разгона до «сотни» нигде не фигурирует.
Планы по постройке клиентских автомобилей пока не озвучены, но они вроде бы есть. Вот только над техникой ливанскому производителю спорткаров стоит еще поработать.
[center]– Laraki –[/center]
[center]Марокко[/center]
Марокко, пожалуй, главное автомобильное государство в Африке. Не считая ралли-рейдов и прочих марафонов, держащихся на голом энтузиазме своих организаторов, именно марокканцы имеют счастье лицезреть этап серьезного мирового гоночного чемпионата – WTCC – и болеть в нем за своего соотечественника Меди Беннани. Неудивительно, что в такой благоприятной обстановке рано или поздно должен был появиться человек, который начнет делать быстрые гражданские автомобили. Им стал создатель яхт (например, для короля Бахрейна) Лараки Абдесалам.
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Fulgura для «бедных»
Для более доступной версии «Фулгуры» специалисты Laraki также выбрали мотор Mercedes-Benz. 5,5-литровый агрегат V8 выдает 600 лошадиных сил. Цены на «бюджетную» версию суперкара сообщаются только по предварительной договоренности. По слухам, разговор начинается с отметки в 200 тысяч евро.
Дебютной моделью компании Laraki стало купе Fulgura построенное не на платформе какого-нибудь «Корветта» или «Вайпера», а на шасси легендарного Lamborghini Diablo. А вот мотор для «Фулгуры» марокканцы позаимствовали у «Мерседеса» – как оказалось, 720-сильный V12 идеально подошел к итальянской базе. Он же позволяет суперкару разгоняться до «сотни» за 3,4 секунды после старта, а прекращается набор скорости на отметке в 350 километров в час.
У Laraki есть еще одна модель, но медленнее «Фулгуры». Она называется Borac и тоже оснащена мотором Mercedes-Benz. Двенадцатицилиндровый двигатель выдает 540 лошадиных сил и позволяет отдаленно похожему на Bentley Continental суперкару разгоняться до «сотни» за 4,5 секунды. «Максималка» – 310 километров в час.
Стоимость «Фулгуры» и «Борака» под стать техническим характеристикам. Первая стоит 400 тысяч евро, вторая – 200 тысяч евро.
[center]– Mastretta –[/center]
[center]Мексика[/center]
Наиболее известным мексиканским производителем спорткаров является компания Mastretta. И не в последнюю очередь благодаря эпизоду из популярного британского шоу Top Gear, когда ведущие передачи сначала высмеяли купе MXT, а потом получили официальную ноту протеста от мексиканских властей.
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Не «Мастреттой» едины
Недавно в Мексике объявился еще один производитель суперкаров. Братья Икер и Гильермо Эчеверриа создали компанию VUHL. Первая их модель дебютирует в июле на Фестивале скорости в Гудвуде. Новинка представляет из себя трековое спорткупе с индексом 05.
На самом деле, Mastretta MXT при цене "всего" в 60 тысяч долларов не так плоха. Конечно, с точки зрения дизайна она далека от европейских (в особенности итальянских) аналогов, однако выглядит спорткар совсем неплохо. Особенно если вспомнить, что у создателей совсем мало опыта в разработке подобных автомобилей!
Техническая составляющая вполне традиционна для небольшого купе, на котором можно выигрывать светофорные старты и «давать угла» на треке. MXT оснастили «фордовской» «четверкой» с механическим нагнетателем мощностью 240 лошадиных сил. Мотор сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Динамика, конечно, не умопомрачительная, но вполне достойна... для типичного европейского хот-хэтча. Разгон с места до «сотни» занимает у Mastretta MXT пять секунд, а максимальная скорость не дотягивает всего девяти километров в час до отметки в 250 километров.
Вероятно, не слишком впечатляющие показатели MXT подтолкнули инженеров и руководство «Мастретты» к тому, чтобы форсировать стандартный мотор до 290 лошадиных сил. Как сказалась прибавка мощности на динамике – пока неизвестно.
[center]– Spartan –[/center]
[center]Австралия[/center]
Один из самых странных (и едва ли не самых молодых) производителей в нашем списке – австралийский Spartan и его начисто лишенный оптики (и крыши), трековый родстер. Выглядит новинка как сантехническое изделие с колесами и дугами безопасности, хотя при желании (и во многом благодаря цветовому оформлению) в ней можно разглядеть намек на легендарный Ferrari 166 Spider Corsa конца 1940-х годов.
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Двигатель «Спартана» – 250-сильная атмосферная «четверка» Honda. Так как масса «Спартана» составляет всего полтонны, то соотношение веса к мощности у него равняется всего двум килограммам на одну лошадиную силу. За счет установки опционального механического нагнетателя, который увеличивает отдачу силового агрегата до 400 лошадиных сил, эта пропорция доводится до 1,25 килограмма на силу. Совсем неплохо!
Стоимость родстера составляет 82 тысячи 420 долларов США, но узнать его динамические характеристики не получится. Может, австралийцы просто решили сэкономить на измерительных приборах?
[center]– Arcspeed –[/center]
[center]Австралия[/center]
Электрокары – это модно. Электрокары – это тренд. А если электрокар еще и спортивный – то это двойной удар по бензинозависимым автофанатам. Доказать то, что на электротяге можно полноценно гонять по треку, пробовали многие компании. У некоторых из них это даже получилось – например, австралийской Arcspeed, построившей одноименный родстер.
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Приятная опция
За отдельную плату Arcspeed готовы переставить руль на левую сторону, а также поставить дополнительные аккумуляторы, которые увеличивают запас хода вдвое -- до 300 километров. Правда, с такой опцией вырастет и масса.
У суперэлектрокара отсутствуют боковые двери, крыша, а лобовое стекло настолько маленькое, что оно вряд ли способно уберечь прическу от хаоса. Хотя в открытую об этом никто не говорит, но передние фары, очевидно, были скручены с Honda S2000, а здание фонари – с Toyota Supra. На машине за 100 тысяч долларов все таки ожидаешь увидеть что-нибудь более интересное.
Но сотрудники Arcspeed гордятся другим: по их словам, этот родстер – первый полностью австралийский спортивный электромобиль. На родном континенте компании удалось отыскать силовую установку, которая развивает 522 Нм (мощность не уточняется) и всю необходимую управляющую электронику. С места до 100 километров в час спорткар разгоняется за 3,8 секунды. Но если регулярно ездить в таком темпе, то запас хода окажется явно меньшим, чем 150 километров, которые заявлены производителем.
[center]– Profusion Exotic Cars India Private Limited –[/center]
[center]Индия[/center]
Компания Profusion была основана индийским инженером с классическим британским образованием Крисом Кристофору. Давняя связь Криса с Великобританией привела к тому, что штаб-квартира «Профьюжн» расположилась всего в 75 километрах от трассы «Сильверстоун» – по соседству с базой команды Force India. Но офис продаж и производство Кристофору все же решил открыть и наладить у себя на родине. И это правильно – там и клиентов побольше, и производство подешевле.
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Почти даром
"Тайфун" по сравнению с другими участниками нашего списка продается за сущие копейки. Стоимость родстера в базовом варианте составляет 29 тысяч британских фунтов стерлингов. Это, между прочим, всего на четыре с небольшим тысячи фунтов дороже, чем Volkswagen Golf GTI.
Пока единственной моделью Profusion является родстер Typhoon, дизайн которого откровенно напоминает Caterham 7. Тем не менее, модель получила ряд оригинальных деталей. В частности, наклоненная под тупым углом «морда» придает «Тайфуну» агрессии, а корма с огромным антикрылом, минимальным дорожным просветом и широко расставленными колесами и вовсе напоминает полноценный формульный болид.
При массе всего в 630 килограммов мощный мотор «Тайфуну» не требуется. Поэтому стандартная версия оснащена 1,8-литровой «четверкой» мощностью 131 лошадиная сила. Также для родстера доступен двухлитровый агрегат с аналогичным количеством цилиндров. Его отдача – 147 лошадиных сил. Под заказ агрегат 2.0 можно форсировать либо до 304, либо до 334 лошадиных сил. Неплохой вариант для трековых покатушек.
[center]– Donto –[/center]
[center]Аргентина[/center]
Основателем компании Donto является 35-летний аргентинский гонщик Лауреано Кампанера. Он выступал в различных кузовных чемпионатах у себя на родине и, набравшись бесценного профессионального опыта и заведя нужные знакомства, организовал собственный бизнес, первым продуктом которого стал спорткар P1.
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Модель представляет из себя симбиоз спорткара с открытыми колесами и обычного родстера с закрытыми: передние колеса спрятаны под бампером, а над задними есть небольшие крылышки. В аскетичном открытом кокпите могут поместиться двое, но поездки на этом автомобиле за покупками – последнее, что придет в голову его владельцу.
Мотор Donto P1 располагается поперечно непосредственно за водителем и пассажиром. Двигатель выдает 300 лошадиных сил и позволяет спорткару разгоняться до «сотни» за четыре секунды. «Максималка» ограничена 250 километрами в час: отличный способ заработать еще пару тысяч, предложив ликвидацию «ошейника» за дополнительную плату.
Цена сумасшедшего аргентинского спорткара с полноценными гоночными корнями составляет 55 тысяч долларов. Вот только "живых" фоток этого автомобиля пока нет – сплошные 3D-рендеры.
[center]– Zenvo –[/center]
[center]Дания[/center]
Задушенная налогами Дания – одно из самых неподходящих мест для производства и продажи спорт- и суперкаров. Тем более, когда их моторы выдают более тысячи лошадиных сил. Однако даже в Дании нашлась группа фанатов, которая организовала компанию Zenvo и выпустила на дороги 1104-сильный гиперкар ST1!
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Переваривать сумасшедшую мощность семилитровой "восьмерки" с механическим нагнетателем призвана шестиступенчатая механическая коробка передач. Если обладатель этого датского чуда научится идеально переключать скорости, то разгон с места до 100 километров в час займет всего три секунды. Прекратится он на 375 километрах в час – ограничено электроникой.
Всего «Зенво» выпустили 15 экземпляров ST1, которые разошлись по специально подобранным клиентам. В компании отметили, что, несмотря на умопомрачительную мощность, ST1 вполне пригоден для ежедневного использования. Но, очевидно, не у себя на родине. В Дании стоимость гиперкара составляет около 900 тысяч долларов. После уплаты местных налогов стоимость автомобиля возрастает в три раза – то есть, до 2,7 миллиона долларов.