Самые необычные производители спорткаров со всего мира

Результат трудов этой команды настоящих фанатиков – дорожный болид без крыши под названием Mono. Места в нем, как и в традиционном гоночном автомобиле, для одного человека. И чтобы попасть в кокпит, придется снимать рулевое колесо – еще одно напоминание о формульной технике.

Над силовым агрегатом «Моно» работали специалисты Cosworth. Болид получил 2,3-литровую «четверку», которая развивает 280 лошадиных сил и столько же Ньютон-метров крутящего момента. Трансмиссия – шестиступенчатая секвентальная коробка передач, как на машинах Формулы-3. В результате, при массе в 540 килограммов «Моно» выстреливает с места до «сотни» за 2,8 секунды!

Кроме того, BAC подготовили для своих клиентов ряд опций, благодаря которым они смогут почувствовать себя Дженсоном Баттон или Льюисом Хэмилтоном. Например, к стандартному комплекту покрышек можно заказать мягкие и сверхмягкие шины: все как в Формуле-1.

Ценник, правда, такой же космический, как и технологии. Стоимость сфокусированного на треке "Моно" (ведь мало кому понравится ездить на работу на машине без крыши и дверей) варьируется в диапазоне от 125 до 170 тысяч долларов.

[center]– Caparo –[/center]

[center]Великобритания[/center]

В компании Caparo работают совсем сумасшедшие ребята. Тому есть одно единственное, но очень веское свидетельство – суперкар T1. Он еще больше, по сравнению с BAC Mono, похож на автомобиль Формулы-1: схожая конструкция открытой подвески, низкое переднее антикрыло и огромное заднее, развитые боковые понтоны. Разница лишь в закрытом кокпите, рассчитанном на двух человек (можно, правда, заказать и открытую версию) и фарах – на дорогах общего пользования в такой машине будет определенно комфортнее, чем в формульном "МакЛарене".