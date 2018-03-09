Самые крутые Alpina. На солярке!

Alpina XD3 Biturbo (G01)

Появление нового XD3 от Alpina было вполне прогнозируемым, однако мало кто ожидал, что его оснастят рядной «шестеркой» аж с четырьмя турбонагнетателями. В результате удалось выйти на те же показатели мощности, что и у Alpina D5S (388 сил), хотя крутящий момент у «Икса» чуточку ниже, 770 «Ньютонов» против 800. На звание быстрейшего в мире дизельного кроссовера XD3 не претендует (266 километров в час – на 4 км/ч меньше Bentley Bentayga Diesel), но вот до 100 километров в час он разгоняется очень быстро – всего за 4,6 секунды.