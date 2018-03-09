Самые крутые Alpina. На солярке!
Шесть очень быстрых, но экономичных зажигалок из Бухлоэ
Когда-то ателье Alpina серьезно интересовалось вопросами топливной экономичности – даже построило для эко-марафона Shell 1981 года специальную «длинноносую» версию 3 серии в кузове Е21. Сейчас у компании другие приоритеты, но ее инженеры успешно доказывают, что классный и динамичный автомобиль не обязательно должен расходовать по 30 литров на сотню. Мы вспомнили шесть самых интересных моделей Alpina, которые приводились в движение дизельными моторами – от седанов и практичных универсалов, то новомодных кроссоверов. Включая новейший Х4.
Иллюстрации: BMW
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