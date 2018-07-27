Водный мотоцикл. Буквально

Сейчас под словом водный мотоцикл (или гидроцикл) подразумевается вполне конкретное транспортное средство со стреловидным лодкоподобным днищем, почти мотоциклетными органами управления и мощным водометом, установленным на корме. Такие модели сегодня есть у большинства производителей мототехники. Но в середине прошлого века ничего подобного еще не было.

В конце 1950-х годов конструкторы с новой силой заболели идеей создания мультифункционального транспортного средства, которое могло бы ездить и по земле, и по воде. Наибольший интерес к подобной машине, естественно, проявляли военные, которые чуть ли не после Второй мировой начали придумывать изощренные «швимвагены» (читай – амфибии), а также сдувать пыль с чертежей ховеркрафтов, которые мы называем судами на воздушной подушке.

Но подобные машины были интересны и тем, кто был за мир и любовь во всем мире – взять хотя бы немецкий Amphicar начала шестидесятых или отечественный прототип ГАЗ-16А. В подобном ключе, пускай и шутливо, думали и итальянцы из компании Lambretta, которая была и остается главным конкурентом культовой Vespa.

В 1965 году компания привезла на выставку в британском Брайтоне нечто, что называлось Lambretta Amphi-Scooter. Технически это был самый обычный скутер со 125-кубовым моторчиком… но с нюансом. Точнее, нюансами – в виде пары откидывающихся понтонов. С ними «Ламбретта» довольно уверенно держалась на водах Темзы и могла развивать скорость до 10 морских узлов.

Хотя амфи-скутер создавался исключительно в рекламных целях, он был полностью функционален и не тонул даже с двумя седоками на борту. Движение осуществлялось за счет небольшого винта, который располагался за задним колесом и от него же работал. За выезды Amphi-Scooter в люди отвечал Дуг Бедфорд, сотрудник компании Concessionaires – он же демонстрировал чудо-амфибию по всей Великобритании на протяжении нескольких лет.

В серию амфи-скутер, конечно же, не пошел – он был громоздким, неповоротливым, нестабильным на любых скоростях и сложным с точки зрения сертификации. Тем не менее, продажи «Ламбретты» в Великобритании как раз в те годы хорошо оживились и остаются достаточно высокими по сей день. К слову, сама идея мотоцикла с двумя понтонами не является мертворожденной – некоторые мотопутешественники именно так и справляются с водными преградами, если нет варианта объехать водоем.

Ну а экстремалы используют в своих целях скорость и поверхностное натяжение воды. Для тех, кто не готов так рисковать, есть решение в виде мотоцикла-амфибии Biski, который частично наследует идеологию амфи-скутера, используя стабилизирующие понтоны и водомет. Но выглядит уже не так забавно.

Иллюстрации: Из открытых источников