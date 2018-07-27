Как маленький скутер ходил по темным водам Темзы

Водный мотоцикл. Буквально
Как маленький скутер ходил по темным водам Темзы

Алексей Олефиренко
28 июля

Сейчас под словом водный мотоцикл (или гидроцикл) подразумевается вполне конкретное транспортное средство со стреловидным лодкоподобным днищем, почти мотоциклетными органами управления и мощным водометом, установленным на корме. Такие модели сегодня есть у большинства производителей мототехники. Но в середине прошлого века ничего подобного еще не было.

В конце 1950-х годов конструкторы с новой силой заболели идеей создания мультифункционального транспортного средства, которое могло бы ездить и по земле, и по воде. Наибольший интерес к подобной машине, естественно, проявляли военные, которые чуть ли не после Второй мировой начали придумывать изощренные «швимвагены» (читай – амфибии), а также сдувать пыль с чертежей ховеркрафтов, которые мы называем судами на воздушной подушке.

1/4
2/4
3/4
4/4

Но подобные машины были интересны и тем, кто был за мир и любовь во всем мире – взять хотя бы немецкий Amphicar начала шестидесятых или отечественный прототип ГАЗ-16А. В подобном ключе, пускай и шутливо, думали и итальянцы из компании Lambretta, которая была и остается главным конкурентом культовой Vespa.

В 1965 году компания привезла на выставку в британском Брайтоне нечто, что называлось Lambretta Amphi-Scooter. Технически это был самый обычный скутер со 125-кубовым моторчиком… но с нюансом. Точнее, нюансами – в виде пары откидывающихся понтонов. С ними «Ламбретта» довольно уверенно держалась на водах Темзы и могла развивать скорость до 10 морских узлов.

1/3
2/3
3/3

Хотя амфи-скутер создавался исключительно в рекламных целях, он был полностью функционален и не тонул даже с двумя седоками на борту. Движение осуществлялось за счет небольшого винта, который располагался за задним колесом и от него же работал. За выезды Amphi-Scooter в люди отвечал Дуг Бедфорд, сотрудник компании Concessionaires – он же демонстрировал чудо-амфибию по всей Великобритании на протяжении нескольких лет.

В серию амфи-скутер, конечно же, не пошел – он был громоздким, неповоротливым, нестабильным на любых скоростях и сложным с точки зрения сертификации. Тем не менее, продажи «Ламбретты» в Великобритании как раз в те годы хорошо оживились и остаются достаточно высокими по сей день. К слову, сама идея мотоцикла с двумя понтонами не является мертворожденной – некоторые мотопутешественники именно так и справляются с водными преградами, если нет варианта объехать водоем.

1/3
2/3
3/3

Ну а экстремалы используют в своих целях скорость и поверхностное натяжение воды. Для тех, кто не готов так рисковать, есть решение в виде мотоцикла-амфибии Biski, который частично наследует идеологию амфи-скутера, используя стабилизирующие понтоны и водомет. Но выглядит уже не так забавно.

Иллюстрации: Из открытых источников
РЕКОМЕНДУЕМ
Селектор

Советские пикапы

Девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам

Селектор

Культовые японские моторы

Они долго живут, выдерживают форсировку и очень популярны для свапа

Селектор

Как автоконцерны тестируют секретные новинки

Как автоконцерны тестируют секретные новинки, натягивая старую модель на внутренности новой

Репортаж

Audi Q8

Первое свидание с новой Audi Q8 в китайской «кремниевой долине»

Селектор

Лучшие двигатели в мире

Победители конкурса «Международный двигатель года»