Антиподушка безопасности

Еще до обеих мировых войн стало очевидно, что автомобиль – штука крайне небезопасная, а в некоторых случаях – даже смертельная. Поэтому инженеры начали усиленно копать (и до сих пор копают) в направлении снижения несчастных случаев за рулем. Для этого изобретаются все более изощренные кузова, способные максимально эффективно поглощать ударную волну, а также системы активной и пассивной безопасности: АБС, ESP, EBD и прочие.

Когда в 70-е годы компания Mercedes-Benz установила на свои автомобили антиблокировочную систему тормозов, а чуть позже – подушки безопасности, стало очевидно, что в будущем именно электроника будет играть важнейшую роль в сохранении человеческих жизней за рулем. Однако у компании Audi, которая в 70-е годы обзавелась собственным испытательным центром систем безопасности, было свое видение на этот счет.