11 злющих броневиков российской полиции

Восьмиколесный 26-тонный грузовик с водометной пушкой и еще 10 спецмашин МВД России

Ежегодно 10 ноября сотрудники органов внутренних дел в России отмечают профессиональный праздник. К 102-ой годовщине образования милиции вспоминаем бронированные автомобили силовых подразделений — спецтехнику для противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с вооруженными преступниками или массовыми беспорядками. После формирования войск национальной гвардии в апреле 2016 года, внутренние войска МВД, отряды Центра специального назначения (ЦСН) МВД, подразделения ОМОНа и СОБРа вышли из состава полиции, однако реформа Росгвардии еще не завершена, поэтому в нашу подборку будут включены машины обеих структур.