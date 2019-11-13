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10:13

11 злющих броневиков российской полиции

Восьмиколесный 26-тонный грузовик с водометной пушкой и еще 10 спецмашин МВД России

Ежегодно 10 ноября сотрудники органов внутренних дел в России отмечают профессиональный праздник. К 102-ой годовщине образования милиции вспоминаем бронированные автомобили силовых подразделений — спецтехнику для противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с вооруженными преступниками или массовыми беспорядками. После формирования войск национальной гвардии в апреле 2016 года, внутренние войска МВД, отряды Центра специального назначения (ЦСН) МВД, подразделения ОМОНа и СОБРа вышли из состава полиции, однако реформа Росгвардии еще не завершена, поэтому в нашу подборку будут включены машины обеих структур.