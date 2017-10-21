Концепт Renault, который удобнее и интереснее всех современных машин

10:58, 21 октября 2017
Машина будущего из прошлогоКонцепт Renault, который удобнее и интереснее всех современных машин
Сколько нужно времени, чтобы создать автомобиль, в котором будут воплощены как идеи ближайших 10-15 лет, так и те, которые станут привычными лишь спустя четверть столетия? Компании Renault на выполнение этой задачи понадобилось ровно 8 месяцев. Результат представили в 1988 году на Парижском автосалоне и имя ему было Renault Megane Concept.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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К созданию концепции «автомобиля XXI века» французы подошли ответственно – Renault Megane Concept получился очень складным и ярким, на радость создателям и на зависть конкурентам. Автомобиль понравился самому Франсуа Миттерану – действующему на тот момент президенту Франции.