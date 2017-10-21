Концепт Renault, который удобнее и интереснее всех современных машин

Сколько нужно времени, чтобы создать автомобиль, в котором будут воплощены как идеи ближайших 10-15 лет, так и те, которые станут привычными лишь спустя четверть столетия? Компании Renault на выполнение этой задачи понадобилось ровно 8 месяцев. Результат представили в 1988 году на Парижском автосалоне и имя ему было Renault Megane Concept.