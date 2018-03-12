Автомобильные интерфейсы будущего

Переход от осязаемых механических кнопок в салоне к сенсорным экранам многие автолюбители встретили в штыки – особенно те, кто не понаслышке знает, как работают сенсорные панели в морозную погоду. Но гениальные умы в автомобильных компаниях спешат нас успокоить – мол, не переживайте, это лишь переходный период и скоро все будет иначе. И, чтобы добавить своим словам весомости, предлагают свое видение того, как именно мы будем взаимодействовать с машинами в ближайшем будущем. Учитывая развитие технологий автоматического управления, вариантов, на самом деле, не так много.

Жесты. BMW 7 серии

Технология управления жестами, дебютировавшая на нынешней «семерке» BMW, пока что находится в начале своего технологического пути, однако высока вероятность, что в дальнейшем спектр ее использования будет расширен. Пока система способна воспринимать до 6 жестов и используется, в основном, для управления музыкой и телефонными звонками. Однако, учитывая, что все новые модели бренда бизнес- и премиум-класса тоже оснащаются этой технологией, можно сделать вывод, что у BMW на нее далеко идущие планы.

Жесты + голограмма. BMW i Inside Future

И доказательством тому, что управление жестами – технология перспективная, является концепт, показанный BMW на выставке потребительской электроники CES в 2017 году. Прототип i Inside Future, помимо датчика движения, включает в себя проекционный дисплей и особый тач-скрин, которые вместе образуют сенсорный голографический дисплей HoloActive Touch. Таким образом, виртуальные кнопки проецируются прямо под руку водителю. Не исключено, что эта технология может быть реализована на анонсированной ранее BMW i4.

Дополненная реальность. Volkswagen I.D. Vizzion

Из недавних прототипов голографических интерфейсов – система, применяющаяся на концепт-каре Volkswagen I.D. Vizzion, который был представлен на Женевском автосалоне этого года. Пятиметровый седан, оснащенный автопилотом пятого уровня, имеет сложную систему голографической дополненной реальности, увидеть которую помогают очки Microsoft Hololens. Она же поможет детям овладеть некоторыми знаниями в дороге – имеется несколько специальных обучающих программ.

3D голограмма. Lexus UX Concept

К слову, о Женевском автосалоне (еще раз). Представленный там же серийный Lexus UX получился не очень-то похож на одноименный концепт-кар, представленный двумя годами ранее. Особенно в отношении интерьера: в концепте использовался трехмерный голографический интерфейс, прикрытый фацетированным кристаллом, с которым можно было взаимодействовать с трех сторон, а на готовой к производству машине не оказалось ничего и отдаленно напоминающего. Возможно, этот козырь берегут для нового LX…

Джойстик. Mitsubishi EMIRAI 4

Хотя концепт EMIRAI 4 тоже позиционируется как полностью автопилотируемый автомобиль, подобие штурвала у него все же есть – на тот случай, если водитель все же захочет сам порулить. Управление различными режимами машины осуществляется с помощью многофункциональной шайбы по центру – по мнению Mitsubishi, это самый безопасный способ во время движения. А чтобы безопасность была всеобъемлющей, здесь также имеются проекционный дисплей с дополненной реальностью, который «дорисовывает» очертания дороги в условиях плохой видимости, электронные зеркала заднего вида, а также система слежения за состоянием водителя, которая автоматически включит автопилот в случае необходимости.

Ультразвуковые кнопки. Bosch Concept Car

Новаторство концепта Bosch, подготовленного бристольским подразделением Ultrahaptics Ltd для CES 2017, состоит в использовании ультразвука для имитации объемных виртуальных кнопок и переключателей в воздухе, благодаря чему водитель сможет чувствовать их вслепую, не отвлекаясь от дороги. Технология призвана повысить безопасность управления автомобилем и может быть использована в сочетании практически с любой современной информационно-развлекательной системой.

Телепатия. Nissan Brain-to-Vehicle

Может ли машина читать мысли? Да! Более того, компания Nissan заявляет, что технологию можно реализовать на серийном автомобиле в течение ближайших пяти лет. Поскольку между реакцией мозга и действием человека всегда имеется задержка, «мыслечиталка» может повысить безопасность во время ручного управления автомобилем. Кроме того, технология способствует скорейшему программному обучению автопилота, который может учиться у человека действиям в нестандартных ситуациях. Использовать систему можно и для работы с мультимедиа, но пока она находится на стадии прототипа. \m

Иллюстрации: Из открытых источников