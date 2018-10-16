Автомобильные матрешки

Vario Perfect 1200 Platinum

Справедливости ради стоит сказать, что даже в Perfect 900 поместится автомобиль. Правда, совсем маленький – Smart Fortwo. Если же говорить о гараже для Porsche 911 или Mercedes SL, то тогда надо обратить внимание на Perfect 1200 Platinum, который построен на базе MAN TGS 26.440 или Mercedes-Benz Actros 2543. В случае с шасси MAN-а машина получится на тонну тяжелее, но этот недостаток будет компенсировать более мощный 440-сильный двигатель. Для 1200-го существуют 6 версий, различающихся по планировке и количеству боковых выезжающих панелей, которые расширяют жилплощадь. Но ни одну из них нельзя назвать бюджетной – подобный дом на колесах обойдется в 1,3-1,7 миллионов евро.