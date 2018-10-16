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Автомобильные матрешки

Дома на колесах с гаражом для легковушек

© из открытых источников
Формула «больше – значит лучше» в отношении домов на колесах работает с переменным успехом: большие размеры – значит большая «жилплощадь», но и больший расход топлива, ухудшившаяся маневренность. Однако выход из ситуации есть: можно припарковать массивный трейлер где-то у подножия горы или на пляже, а на покатушки по горам отправиться на спортивном родстере… который помещается в чреве дома на колесах. Полноценные дома с гаражами – в нашем последнем материале.

Volkner Mobil Performance

Самыми известными домами на колесах с интегрированным гаражом для легковушек являются немецкие Volkner Mobil Performance и Performance S. Созданные на базе грузовиков Volvo и Mercedes, эти машины оснащены запатентованным центральным гаражом с выдвижной платформой, в который спокойно войдет среднестатистический спортивный родстер или купе: BMW i8, Mini Roadster, Wiesmann MF 3, Porsche 911… Внутри 12-метровые дома на колесах изысканы и роскошны: в отделке используются высококлассные кожа и дерево, а в ванных комнатах установлены полноценные гидробоксы. Стоят такие машины недешево: в среднем – около 1,5 миллионов евро.

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Morelo Reisemobile Empire Liner

В случае с Empire Liner гараж находится в задней части дома на колесах — прямо под спальней. В зависимости от комплектации отсек для машины имеет разную вместимость: так, Empire Liner 100 приютит лишь крошечную микролитражку вроде Smart, а 118-й – полноценное купе длиной до 4,65 метров. Цены на дом на колесах начинаются от 400 тысяч евро. Машина строится на базе Mercedes-Benz Atego, который оснащен 7,7-литровым шестицилиндровым турбодизелем мощностью 300 лошадиных сил и экологическим классом Евро-6. Клиент волен выбирать из шести вариантов кожаной отделки, пяти вариантов отделки столов и кулинарных поверхностей, а также шести вариантов занавесок разных цветов.

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Vario Perfect 1200 Platinum

Справедливости ради стоит сказать, что даже в Perfect 900 поместится автомобиль. Правда, совсем маленький – Smart Fortwo. Если же говорить о гараже для Porsche 911 или Mercedes SL, то тогда надо обратить внимание на Perfect 1200 Platinum, который построен на базе MAN TGS 26.440 или Mercedes-Benz Actros 2543. В случае с шасси MAN-а машина получится на тонну тяжелее, но этот недостаток будет компенсировать более мощный 440-сильный двигатель. Для 1200-го существуют 6 версий, различающихся по планировке и количеству боковых выезжающих панелей, которые расширяют жилплощадь. Но ни одну из них нельзя назвать бюджетной – подобный дом на колесах обойдется в 1,3-1,7 миллионов евро.

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Ketterer Continental 12000/Motorhome Exclusive

Компания Ketterer создает дома на колесах для разных целей – например, у них есть модель с небольшой конюшней, куда могут поместиться до шести лошадок. Но, поскольку на наш сайт заходят люди, у которых вместо крови течет бензин, обратим внимание на две «автомобильные» модели Ketterer – Continental 12000 и Motorhome Exclusive. Так вот, первая примечательна тем, что может взять на борт небольшой легковой автомобиль и подарить ощущение полноценной квартиры. Вторая же модель похожа на квартиру-студию, но имеет важный нюанс – в ее кормовую часть помещаются сразу два спорткара типа Porsche Cayman. Базой для этих домов на колесах служат грузовики Mercedes, MAN и Scania.

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Travel Supreme M-41

Среднемоторный дом на колесах Travel Supreme сделан по всем американским канонам – он огромный, просторный, помпезно-роскошный внутри и сдержанно-монументальный снаружи. Впрочем, сдержанность можно было разбавить панелями из нержавейки, которые предлагались для экстерьера в качестве опции в те годы, когда этот гигант выпускался. В задней части дома на колесах располагался небольшой гаражик, которого было достаточно для Mini Cooper. Чуть впереди гаража размещался двигатель Cummins, который развивал 400 лошадиных сил и работал в паре с 6-ступенчатой коробкой передач Allison.

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Action Mobil Global XRS 7200

XRS 7200 – дом на колесах, выводящий мобильность на новый уровень. Он имеет вместительные баки с водой, большие газовые баллоны, а также солнечные батареи, покрывающие чуть ли не всю поверхность жилого модуля. Благодаря полноприводной трансмиссии, большому клиренсу и 540-сильному турбодизелю эта машина может выезжать, например, в пустыни, где ее обитатели смогут с комфортом отдыхать несколько дней. Скрасить досуг в пустыне могут помочь два эндуро-мотоцикла, которые можно закрепить на корме, или же Suzuki Jimny, помещающийся в «багажник».

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Carthago Liner DeLuxe

К сожалению, выпуск версии Liner DeLuxe прекратился пару лет назад – компании Carthago наличие гаража для малолитражных «Смартов» и «Фиатов» показалось излишеством. В своем прошлом этот автомобиль был Iveco Daily. Его удлинили почти до 10 метров, оснастили роскошнейшим интерьером, но забыли хотя бы немного доработать двигатель. Все-таки 170 сил для 7-тонного автомобиля (и это не считая машину в гараже) – маловато. Когда эта машина была новой, она стоила чуть более 200 тысяч евро.

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Niesmann + Bischoff Clou Liner

Clou Liner тоже отжил свое – сейчас компания Niesmann + Bischoff обходится без него. Построенный на шасси Mercedes, Clou Liner был одним из первых массовых домов на колесах, которые могли приютить на своем борту еще один автомобиль. Да, это был крошечный Mini Cooper, но все же. Впоследствии базой для Clou Liner мог стать и MAN. Когда эта машина была новой, она стоила около 300 тысяч долларов. Сейчас хороший экземпляр можно найти за гораздо меньшую стоимость – раз в шесть меньшую.

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