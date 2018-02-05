Как обмануть автопилот

Сегодня системы автоматического управления автомобилями находятся в самом начале своего развития, а потому позволяют убирать руки с руля в определенных условиях и на короткие промежутки времени. Тем не менее, некоторые владельцы современных машин научились обманывать автопилоты и заставляют их работать дольше. Как? Смотрите!

Важно: все эти «лайфхаки» носят исключительно ознакомительно-развлекательный характер и мы не советуем пробовать их в реальной жизни. А заодно – это еще одно доказательство того, человек пока все еще умнее машины. Ведь для того, чтобы обмануть ее, нам нужен всего один крупный апельсина.

Не стоит думать, что самостоятельно умеет ездить только «Тесла»! Адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе на большинстве современных автомобилей достаточно умны, чтобы обеспечить иллюзию автоматического управления. Например, современный Volkswagen Tiguan: одна бутылка с минералкой – и у вас тоже есть автопилот для езды по автобанам.

Этот же трюк сработает на любой машине концерна Volkswagen, где имеются подобные системы – например, на нынешней Audi A3. Как видно в ролике, машина уверенно поддерживает движение на шоссе со скоростью сто километров в час без посторонней помощи.

Для корректной работы системы необходимо нечто соприкасающееся с рулем, причем это «нечто» должно быть достаточно тяжелым, чтобы машина поверила в «обманку». В случае с Mercedes S-класса последнего поколения вполне сгодится банка газированного напитка. Правда, для этого «фокуса» владельцу пришлось отключить тайминг ассистента удержания машины в полосе движения.

Зачатки автопилота можно обнаружить даже в Hyundai Elantra, выехав на шоссе и закрепив в качестве балансиров на руле две бутылки с водой. Водитель, проделавший эксперимент, отмечает, что для предотвращения аварийной ситуации удерживает ногу над педалью тормоза и просит никогда не повторять это самостоятельно – подобные эксперименты с системой удержания в полосе все-таки опасны.

Впрочем, чемпионом по количеству роликов на YouTube, где автопилот обводят вокруг пальца, является именно Tesla. Как заявляет водитель Model X из следующего ролика, в таком режиме (с бутылкой на руле, обманывающей электронику автономного управления) он намотал уже более 1000 миль – то есть, более полутора тысяч километров, и вмешивался в процесс управления лишь на сложных дорожных развязках и при заезде на станции подзарядки Supercharger.

Наконец, обмануть автопилот может даже с помощью крупы. Кукурузные зерна в пакете, которые можно положить на руль.

Но, повторимся, все это – лишь способы заставить машину подумать, что вы держите руки на руле. Они не гарантируют безошибочную работу автопилота и уж тем более не могут считаться безопасным способом это проверить. А если вы хотите по-настоящему расслабиться и почитать в поездке книжку – подождите еще несколько (десятков) лет. \m

Иллюстрации: Из открытых источников