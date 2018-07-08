Подержанные и ненадежные

Американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности подержанных автомобилей, изучив данные читателей на более чем полмиллиона экземпляров. В итоговый список попало в общей сложности 108 машин – дорогих и не очень, кроссоверов, пикапов и городских компакт-каров. Мы выбрали из их числа только те модели, которые можно встретить на российском рынке, а также разделили их на премиум-сегмент и мейнстрим. В этой части мы расскажем, о массовых подержанных машинах, покупки которых, по мнению исследователей Consumer Reports, стоит избегать.

В свой список журналисты Consumer Reports включили только те подержанные автомобили, у которых поломок больше, чем в среднем у аналогичных машин на рынке. При этом сколько именно поломок было зафиксировано, не уточняется.

Больше всего моделей в рейтинге у концерна General Motors — свыше 30. Например, у Chevrolet – это 13 машин, у «Фольксвагена» – 11, а у «Форда» – 10 автомобилей. При этом самые лучшие результаты показали Kia, Toyota, Jaguar, Lexus и Porsche – у них лишь по одной модели вошло в финальный список. Итак, вот какие непремиальные машины американские эксперты призывают не покупать.

Chevrolet

Марка Chevrolet – главный «неудачник» этого рейтинга. Правда из всех тринадцати моделей, которые попали в список, в России мы можем встретить только две – «Камаро» и «Корвет». Эксперты Consumer Reports призывают избегать покупки спорткупе 2016 и 2017 модельных годов, а также 2014-2017 годов соответственно.

А если вы вдруг (ну мало ли) захотите пригнать себе какой-нибудь «Шеви» из США, то лучше не брать Colorado (2015-2016), Cruze (2011-2012, 2014, 2017), Equinox (2010-2011), HHR (2008), Malibu (2013), Silverado 1500 (2017), Silverado 2500HD (2011), Silverado 3500HD (2011, 2013), Sonic (2012), Suburban (2008, 2014-2016), Tahoe (2009, 2015, 2017) и Traverse (2009-2012).

Chrysler

Официально в России сейчас продается только минивэн Chrysler Pacifica (от 3,89 миллиона рублей), который два года назад пришел на смену модели Town & Country. И именно она, образца 2008-2011 годов, попала в список Consumer Reports.

Кроме того, на сайтах продаж подержанных автомобилей у нас можно встретить и другие модели из этого рейтинга: Chrysler 300 (2013-2014), PT Cruiser (2008).

Fiat

Что касается «Фиатов», то в рейтинг Consumer Reports попали две модели: 500 и 500L. В России продается первая из них — от 990 000 рублей. Эксперты рекомендуют избегать подержанных экземпляров хэтчбека 2012-2015 годов.

Ford

Из десяти моделей Ford, показавших не лучшие результаты в рейтинге надежности, на российском рынке подержанных машин можно встретить шесть. Это — Edge (рекомендуется избегать машин 2012 модельного года), Expedition (2013 года), Explorer (2012 и 2016), Fiesta (2011-2016), Focus (2012-2016) и даже Mustang (2012, 2015, 2017).

Есть в рейтинге и американский вариант Mondeo, который называется Fusion. В Consumer Reports не рекомендуют брать автомобили этого семейства 2017 года.

Hyundai

Южнокорейский бренд представлен в рейтинге всего тремя моделями — седаном Sonata (2011 года), кроссовером Tucson (2016) и асимметричным хэтчбеком Veloster (2012).

Jeep

Что касается «Джипов», то все пять моделей из рейтинга можно встретить и на нашем рынке. В этот список попали внедорожники Cherokee (2014-2015), Grand Cherokee (2011-2015), Patriot, который в России продавался под именем Liberty (2014), Renegade (2015) и Wrangler (2012).

Kia

Одна из нескольких марок, которая попала в этот рейтинг всего с одной моделью — кроссовером Sportage. Эксперты издания утверждают, что наибольшее число поломок зафиксировано у автомобилей 2013 модельного года.

Mazda

У «Мазды» наименее надежными оказались минивэн Mazda5 2008 модельного года, большой вседорожник CX-9 (2013 и 2016 года), а также родстер MX-5 (2009, 2015-2016 год).

Nissan

В список Consumer Reports попал внедорожник Pathfinder 2013-2014 модельных годов и кроссовер Rogue (на российском рынке продается под названием X-Trail) 2008 года. Также к ним присоединился седан Sentra (2013 и 2015), который несколько лет назад можно было встретить и в России, а также хэтчбек Versa Note (2014).

Subaru

В список наименее надежных моделей марки Subaru вошли две машины — Outback (2008) и WRX/STi (2015). Учитывая, что на американском рынке компания сейчас продает восемь моделей — не самый плохой результат.

Volkswagen

Из 11 моделей «Фольксвагена», попавших в список Consumer Reports, почти все можно было купить на российском рынке. Так, в рейтинг попал «Жук» 2015 модельного года, кабриолет Eos (2012), купеобразный CC (2010, 2012), Golf и его заряженная версия GTI (2015-2016 и 2011-2012, 2015-2016 соответственно), седаны Jetta (2008, 2011, 2015) и Passat (2013-2014), а также вседорожники Tiguan (2009, 2011-2013, 2015) и Touareg (2012).

Также в рейтинге оказались универсалы Golf и Jetta, но у нас такие автомобили официально не продавались. \m

Иллюстрации: Из открытых источников