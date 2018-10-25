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25 октября, 10:03

Худшая машина в мире

Мы его нашли! Это индийский автомобиль, на фоне которого «Копейка» кажется «Майбахом»

© из открытых источников
Алексей Олефиренко
Автомобильная промышленность Индии гораздо мощнее, чем может показаться на первый взгляд — вспомните хотя бы, кому принадлежат Jaguar и Land Rover. И все же для большой части населения страны машины остаются недостижимой роскошью. Из-за чего порой появляются «альтернативные» автомобили. Очень странные автомобили.
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В 60-е и 70-е годы многие страны, оправившись от войн, пытались встать на рельсы автомобилизма. Ведь автомобильные предприятия не только поднимают престиж страны в глазах соседей, но и дают новые рабочие места, повышают мобильность населения. А вот воздействие на экономику может быть разным: автокомпании могут ей помогать, выплачивая огромные налоги, либо могут тянуть ее на дно…

Поскольку полвека назад мало кого привлекал риск экспериментов, новые автомобильные предприятия нередко создавались по принципу «возьмем проверенное и доработаем под наши условия». Именно так были рождены первые «Жигули», именно так был рожден и герой этой истории – трехколесный SAIL Badal, о существовании которого вы, скорее всего, даже не подозревали.

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Компания SAIL (или же Sunrise Automotive Industries Ltd) была основана в индийском Бангалоре в 1974 году. Поскольку ни опыта, ни особых финансов для разработки принципиально нового автомобиля у компании не было, было принято решение взять за основу какой-то уже выпускающийся зарубежный автомобиль. Выбор пал на небезызвестный Robin британской компании Reliant.

Для Reliant подобное сотрудничество было не в новинку: компания «поставила на ноги» турецкую компанию Anadol, а также израильскую Autocars. Начинающие автопроизводители делали свой выбор в пользу Reliant по множеству причин, но главными были простота конструкции автомобилей, а также легкие как по массе, так и по энергозатратности производства стеклопластиковые кузова «Робинов».

Правда, в SAIL конструкцию Robin посчитали избыточно сложной. И, как и полагается настоящим деятелям искусств, отсекли все лишнее. Само шасси по сравнению с Robin осталось без изменений, но вот двигатель, например, был заменен – на 200-кубовый одноцилиндровый мотор итальянской фирмы Innocenti, который был двухтактным и развивал целых 12 лошадиных сил.

Всю эту безумную мощь изрядно вибрирующий двигатель передавал на заднюю ось через 4-ступенчатую коробку передач. Кстати, задняя ось была единственной, которой достались тормоза, так что покупателям рекомендовали особо не лихачить, иначе машина превращалась в поезд «в один конец».

Но не стоит думать, что «инновации» индийцев ограничились только лишь всесторонним удешевлением и упрощением конструкции. Главным ноу-хау стал кузов, чей дизайн был вдохновлен заднемоторными седанами шестидесятых годов. В отличие от Robin, у Badal было не две, а три двери для пассажиров (две – спереди, одна – сзади, на пассажирской, левой стороне), что делало его практичнее британского собрата.

Кроме того, над двигателем Badal, который располагался сзади, имелась огромная багажная полка, на которой при желании можно было даже вздремнуть в позе эмбриона. Иными словами, для развития автомобильной промышленности Индии Badal был именно тем, что нужно – простым, утилитарным, неприхотливым и дешевым.

Производство машин продолжалось до 1982 года, многие из них до сих пор можно встретить на дорогах Индии. SAIL Badal снимался в фильмах, в рекламах и стал своеобразным автомобильным символом страны – пускай и не таким известным, как Hindustan Ambassador. Поэтому ему стоит воздать должное. Как и Reliant Robin, который, как видим, годится на нечто большее, чем исполнение «бочек» под управлением Джереми «Джеззы» Кларксона.

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