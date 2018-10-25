Худшая машина в мире

Производство машин продолжалось до 1982 года, многие из них до сих пор можно встретить на дорогах Индии. SAIL Badal снимался в фильмах, в рекламах и стал своеобразным автомобильным символом страны – пускай и не таким известным, как Hindustan Ambassador. Поэтому ему стоит воздать должное. Как и Reliant Robin, который, как видим, годится на нечто большее, чем исполнение «бочек» под управлением Джереми «Джеззы» Кларксона.