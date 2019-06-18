Каким мог быть Бэтмобиль? Лучшие идеи дизайнеров

Семь вариантов Бэтмобиля и одна машина для Джокера

Почему-то транспорт Бэтмена — излюбленная тема промышленных дизайнеров и иллюстраторов. И у каждого своё видение... Впрочем, уж очень много общих черт. Все машины огромные, угловатые и матово-черные. Интересно, почему Бэтмен не мог ездить на синей или, скажем, золотистой машине? Чтобы привлекать к себе как можно больше внимания матовой черной броней, о грани которой можно порезаться, даже если на тебе бронежилет? Мы выбрали несколько отрисовок Бэтмобиля (Batmobile) на свой вкус и обнаружили, что на добрый десяток проектов, сколько-нибудь достойных внимания (один даже похож на трактор), приходится лишь одна машина для Джокера. Зато какая!