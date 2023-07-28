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07:00, 28 июля 2023

На старт, внимание: гоночные прототипы от производителей обычных машин

Эти модели созданы только для соревнований и даже не пытаются притворяться дорожными автомобилями

Как известно, реклама — двигатель торговли, а для автопроизводителей лучшим способом продвижения их моделей становятся гонки. Компании создают болиды для множества состязаний — мирового и национального уровня, знаменитых и не очень. И неважно, что спортпрототипы напоминают серийные автомобили только снаружи, причём это сходство порой оказывается отдалённым. Главное — вызвать интерес публики к продукции фирмы и показать, что такие машины способны на многое. Только в последние месяцы появилось немало ярких болидов от легендарных брендов из разных стран.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Lamborghini SC63 Итальянская компания показала болид для гонок на выносливость. Шасси построила фирма Ligier, но специалисты Lamborghini разрабатывали подвеску и тормоза.

© Lamborghini

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