Автомобили с лучшими мультимедийными системами

Корейские и немецкие модели заняли практически всю рейтинговую таблицу J.D. Power

Аналитическое агентство J.D. Power составило очередной рейтинг удовлетворённости качеством автомобильных медиасистем. Как и годом ранее в список вошли восемь моделей. Их выбрали по количеству жалоб в первые 90 дней пользования — для этого пришлось опросить несколько тысяч владельцев об удобстве, дизайне и функциональности информационно-развлекательных и навигационных комплексов. В 2019 году практически все места между собой разделили корейские и немецкие бренды — исключением стал лишь Nissan Titan, «мультимедийку» которого назвали лучшей в сегменте полноразмерных автомобилей.